  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۱۸

برای اولین بار در کشور:

آسفالت پلیمری به صورت آزمایشی در محور بندرعباس - سیرجان اجرا شد

آسفالت پلیمری به صورت آزمایشی در محور بندرعباس - سیرجان اجرا شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: برای اولین بار در کشور آسفالت پلیمری به صورت آزمایشی در محور بندرعباس - سیرجان اجرا شد.

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام این خبر افزود: نظر به اینکه قیرهای تولیدی در کشور از نظر استاندارد تنها برای مناطق معتدل مناسب هستند و استفاده از آنها برای مناطق بسیار سردسیر و گرمسیر باعث کاهش دوام آسفالت می‏گردد بدین منظور با افزودن ماده  SUSABIT برای مناطق بسیار گرمسیر و ماده SBS برای مناطق بسیار سردسیر به قیر می توان دوام آسفالت را در مناطق سردسیر و گرمسیر به طور چشمگیر افزایش داد.

صادقی بر اهتمام استان در جهت پژوهش وابداع راهکارهای موثر برای بهبود کیفیت مصالح وبالا بردن سطح بهره برداری تاکید کرد و افزود: در این آسفالت 2 درصد وزنی قیر را با ماده SUSABIT مخلوط می کنیم که آسفالت ترکیبی بدست آمده نوعی آسفالت پلیمری است.

وی خاطرنشان کرد: ارزش هر کیلو سوسابیت، 10 دلار است که با توجه به اینکه قیر موجود در آسفالت حداکثر 5 درصد وزن آن و این ماده نیز دو درصد وزن قیر است پس از نظر اقتصادی آسفالت پلیمری مقرون به صرفه است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با مثبت بودن جواب آزمایشات آسفالت پلیمری را به تولید انبوه برسانیم و از آن در پروژه های آسفالتی استفاده بیشتری داشته باشیم.

کد مطلب 901233

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها