به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، علی خان محمدی ظهر سه شنبه در همایش اعضای هیئت رئیس و بازرسان نظام مهندسی استان در ماکو با اعلام این مطلب افزود: استان به سبب اختصاص زمین، تشکیل تعاونی های مسکن و سرعت در اجرای طرحهای مسکن مهر مقام اول کشور را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با بیان اینکه 45 هزار واحد مسکونی در چهار چوب طرح مهر به افراد واجد شرایط واگذار شده است، بیان داشت: شش هزار واحد مسکن مهر نیز آماده بهره برداری است و به زودی واگذار خواهد شد.

خان محمدی با اشاره به اینکه در چهار سال گذشته 747 هکتار زمین برای احداث مسکن در اختیار تعاونی های مسکن و افراد واجد شرایط قرار گرفته است، گفت: در چهار چوب اجرای طرح مسکن مهر دولت زمین مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار تعاونی های مسکن قرار می دهد و اعضای این تعاونی ها از تسهیلات بانکی کم بهره استفاده می کنند.