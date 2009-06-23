به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری بعداز ظهر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: مرحله شناخت و مطالعاتی این طرح تمام شد و قرداد فاز اول این طرح منعقد می شود.

وی اظهار داشت: سال جاری قرداد فاز اول این طرح اجرا می شود و این طرح در قالب سیستمهای مختلف طراحی شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجری این طرح شرکت منابع آب ایران بوده و کمیته ای راهبردی برای بررسی این طرح نیز تشکیل شد.

به گفته حاجیلری، با عملیاتی و تکمیل شدن این طرح بخش قابل توجهی از نیاز آبی استان تامین می شود زیرا اکنون از تمامی ظرفیتهای آبی استان در حال بهره برداری هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان درباره وضعیت بارندگی استان گفت: تا پایان خردادماه سال جاری 429 میلیمتر بارندگی در استان داشتیم که نسبت به سال گذشته 49 درصد افزایش داشته است.

وی بیان داشت: اگرچه میزان بارندگی رشد دارد اما در مجموع به دلیل نبود تعادل بین منابع و مصارف، با خطر کمبود آب مواجه ایم و باید منابع آبی جدید تعریف شود.

وی یادآور شد: طرح انتقال آب غرب مازندران به گلستان از جمله منابع جدید آبی استان بوده که می تواند در رفع برخی از مشکلات فرا روی موثر باشد.