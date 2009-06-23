رئیس مجلس فلسطین از زندان رژیم اسرائیل آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عزیز الدویک رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین در هفتم آگوست 2006 به همراه بیش از 40 نماینده منتخب ملت فلسطین که بیشتر آنها عضو فراکسیون تغییر و اصلاح بودند؛ توسط نظامیان صهیونیست دستگیر شد که این اقدام تنها چند روز پس از اسارت گلعاد شالیت نظامی صهیونیست در نوار غزه به دست مبارزان فلسطینی صورت گرفت.

بر اساس قانون اساسی فلسطین، رئیس مجلس قانونگذاری در صورت خالی ماندن سمت ریاست تشکیلات خودگردان به سبب درگذشت یا استعفا یا عدم کفایت، ریاست موقت تشکیلات را برعهده می گیرد.

تشکیلات خودگردان فلسطین، حکم دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی مبنی بر سه سال حبس برای عزیز الدویک رئیس مجلس قانونگذاری فلسطین را محکوم کرده بود.