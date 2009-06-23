به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای ووشوی انتخابی تیم ملی بانوان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان امروز در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.

در پایان این مسابقات 13 سانشوکار جواز حضور در اردوی تیم ملی را دریافت کردند. برهمین اساس در وزن 48- کیلوگرم الهه منصوریان و خدیجه زینال زاده، در وزن 52- کیلوگرم فرزانه دهقان و مریم توکلی، در وزن 56- کیلوگرم راضیه طهماسبی و فاطمه بساطی، در وزن 60- کیلوگرم زهرا کریمی و فاطمه دهقان، در وزن 65- کیلوگرم خدیجه آزاد پور و الهام نصیری، در وزن 70 - کیلوگرم سونیا میرانی و زهرا ملامهدی و در وزن 75- کیلوگرم ملیحه فضلی با کسب عناوین اول و دوم به اردوی تیم ملی راه یافتند.

اردوی تیم ملی سانشوی بانوان از صبح فردا(چهارشنیه) در سالن شماره 3 آکادمی ملی المپیک زیر نظر "پانگ یان" سر مربی چینی و به همراه اکرم طاهری و معصومه قدیری آغاز خواهد شد.

رقابتهای ووشو قهرمانی جهان آبان ماه به در کانادا برگزار خواهد شد.