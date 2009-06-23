به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الدستور اردن، هر ساله صدها زن و مرد از اقصی نقاط جهان به سرزمینهای اشغالی فلسطین به طور غیر قانونی انتقال داده می شوند، که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و به کار اجباری گمارده می شوند.

این امر، رژیم اسرائیل را از نظر قاچاق انسان در رتبه نخست جهان قرار داده است.

بنا براین گزارش، رژیم صهیونیستی هیچ خدمات حمایتی شامل تامین مسکن و کمکهای بهداشتی و روانی برای کسانی که به زور به کار گماشته می شوند، ارائه نمی کند.

از سوی دیگر در این گزارش، به رشد فزاینده استفاده از مواد مخدر، همچنین افزایش جرم و جنایت در سرزمینهای اشغالی اشاره شده است.