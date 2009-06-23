گفتگوی مقامهای کره جنوبی و روسیه درباره قرارداد خط لوله گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان شرکت کوگاس کره جنوبی اعلام کردند که "الکسی میلر" رئیس شرکت گازپروم روز دوشنبه درباره جزئیات این قرارداد با مسئولان شرکت کوگاس گفتگو می کند.

یک مقام شرکت کوگاس اعلام کرد که بر اساس این قرارداد، خط لوله گاز طبیعی از طریق کره شمالی و روسیه به سئول می رسد.

یک مسئول دیگر شرکت کوگاس گفت : گازپروم موافقت خود را برای صدور سالانه 10 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به کره جنوبی اعلام کرده است.

قرارداد اولیه خط لوله گاز طبیعی میان کره جنوبی و روسیه آگوست گذشته و در حاشیه نشست کره جنوبی و روسیه امضا شد. بر اساس این گزارش، بررسی های بیشتری درباره این قرارداد انجام خواهد شد، تا مشکل حمل و نقل برطرف شود.

منابع خبری آگاه اعلام کرد که هنوز جزئیات این قرارداد مشخص نیست.

کره جنوبی یکی از بزرگترین کشورهای مصرف کننده گاز طبیعی در جهان است که سالانه 7.8 میلیون تن گاز طبیعی برای تامین نیاز شهروندان خود وارد می کند.

