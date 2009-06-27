اجری طرح اخذ ایزو 9001 برای تعاونی ها در سال جاری

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر در خصوص برنامه ریزی وزارت تعاون برای فراهم شدن شرایط استفاده تعاونی ها از ایزوها و استانداردهای دیگر، گفت: در راستای توانمند سازی تعاونی ها که از برنامه های اصلی بخش تعاون محسوب می شود، ارتقاء سطح استاندارد فعالیتی تعاونی ها برنامه ریزی شده است.

معاون طرح و برنامه وزارت تعاون اظهار داشت: کمک به اخذ ایزو توسط تعاونی ها علاوه بر ارتقای جایگاه آنها در عرصه اقتصاد، باعث ایجاد توانمندی های مدیریت نیز می شود، به همین دلیل اخذ ایزو 9001 ( تقویت مدیریت بنگاههای اقتصادی) را دنبال می کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش به اجرای برنامه اخذ ایزو برای فعالیتهای تعاونی ها از سال گذشته سخن گفت و بیان داشت: در سال جاری این طرح با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی در توضیح بیشتر موارد یاد شده به ارتقاء سطح مدیریتی در بنگاههای اقتصادی تعاونی با تقویت اخذ ایزو برای آنها اشاره کرد و افزود: با اجرای طرح اخذ ایزو برای تعاونی ها، فعالیتهای تعاونی در کشور بهبود می یابد.

معاون وزیر تعاون در بخش پایانی سخنانش و در پاسخ به این سوال که آیا در گذشته نیز تعاونی ها دارای ایزو بوده اند؟ گفت: در سنوات گذشته برخی تعاونی ها به صورت پراکنده ایزوهایی را در فعالیتهای خود داشتند ولی به صورت یک برنامه منسجم و در سطح گسترده کاری انجام نشده است.

به گزارش مهر، وزارت تعاون به منظور تسهیل حضورتعاونیها در بازارهای جهانی، حفظ، توسعه بازارهای داخلی وخارجی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 را برای اجرا در شرکت های تعاونی در نظر گرفته است.

توسط وزارت تعاون هدف از اجرای این سیستم افزایش توان رقابت پذیری شرکتهای تعاونی، پیاده سازی سیستمهای مدیریت کیفیت مطابق با استانداردهای جهانی، تسهیل حضورتعاونیها در بازارهای داخلی، خارجی، حفظ و توسعه بازارهای موجود ذکر شده است.

وزارت تعاون معتقد است از طریق اجرای ایزو مدیریت کیفیت در تعاونی ها امکان بررسی وضعیت موجود، نقاط ضعف و قوت شرکتهای تعاونی میسر می شود و می توان در جهت تامین وجلب رضایت ذی نفعان و مشتریان بر اساس استانداردهای جهانی حرکت کرد.

همچنین تعیین خط مشی ها و اهداف در شرکتهای تعاونی و دستیابی و تلاش مستمر جهت بهبود آن از دیگر اهداف اجرای این سیستم عنوان شده است.