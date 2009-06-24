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۳ تیر ۱۳۸۸، ۹:۱۸

غفاریان به مهر خبر داد:

راه اندازی پایلوت سرویس ACS در کشور

راه اندازی پایلوت سرویس ACS در کشور

رئیس هیئت مدیره مخابرات با اشاره به تلاشهای این شرکت در ایجاد سرویسهای ACS در کشور از راه اندازی پایلوت این سرویس خبر داد.

وفا غفاریان در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات این شرکت در راه اندازی سرویسهای ACS خبر داد و گفت: در حال حاضر با برگزاری جلساتی با مسئولان در صددیم تا پایلوت این سرویسها را راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به مشکلات راه اندازی این سرویسها در کشور اظهار داشت: طبق برنامه ریزیها قرار بود پایلوت آن در سال 86 راه اندازی شود ولی متاسفانه تا کنون موفق به راه اندازی آن نشده ایم.

غفاریان ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن مذاکرات پایلوت آن به زودی راه اندازی شود.

با اجرایی شدن این پروژه کاربران امکان استفاده از منابع چند رسانه ای درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب در گیرنده های تلویزیونی در تلفن فراهم می شود.

همچنین در صورت اجرایی شدن این پروژه بستر مناسبی برای ارائه محتوای آموزشی، فرهنگی و سرگرمی مورد استفاده کاربران با سلایق مختلف، بدون ایجاد محدودیتهای زمانی و مکانی فراهم می شود.

کد مطلب 901309

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