راه اندازی پایلوت سرویس ACS در کشور

وفا غفاریان در گفتگو با خبرنگار مهر از اقدامات این شرکت در راه اندازی سرویسهای ACS خبر داد و گفت: در حال حاضر با برگزاری جلساتی با مسئولان در صددیم تا پایلوت این سرویسها را راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به مشکلات راه اندازی این سرویسها در کشور اظهار داشت: طبق برنامه ریزیها قرار بود پایلوت آن در سال 86 راه اندازی شود ولی متاسفانه تا کنون موفق به راه اندازی آن نشده ایم.

غفاریان ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن مذاکرات پایلوت آن به زودی راه اندازی شود.

با اجرایی شدن این پروژه کاربران امکان استفاده از منابع چند رسانه ای درخواستی شامل صوت و تصویر با کیفیت مطلوب در گیرنده های تلویزیونی در تلفن فراهم می شود.

همچنین در صورت اجرایی شدن این پروژه بستر مناسبی برای ارائه محتوای آموزشی، فرهنگی و سرگرمی مورد استفاده کاربران با سلایق مختلف، بدون ایجاد محدودیتهای زمانی و مکانی فراهم می شود.