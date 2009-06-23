ورودی زندانهای زنجان 27.68 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی کریمی روز سه شنبه در جریان بازدید مسئولان قضایی، قضات دادگستری و شماری از خبرنگاران از زندان مرکزی زنجان، با اشاره به سیاستهای قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری افزود: نگهداری و مجازات و فراهم کردن شرایط اصلاح و تربیت برای انسانهای به خطا رفته باهدف بازگشت به زندگی شرافتمندانه، از مهمترین وظایف این اداره کل است.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر جرایم 47.7 درصد زندانیان زندان مرکزی استان زنجان را مواد مخدر تشکیل می دهد، ادامه داد: زندانیان جرایم مربوط به مواد مخدر ، جدای از سایر زندانیان و در اردوگاه حرفه آموزی نگهداری می شوند همچنین تنها یک درصد زندانیان را بند نسوان تشکیل می دهند.

کریمی در ادامه تعداد زندانیان ندامتگاه مرکزی شهر زنجان را یک هزار و 243 نفر عنوان کرد و افزود: طی سال گذشته 245 زندانی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته و آزاد شدند.

مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان زنجان، افزود: همچنین478 زندانی جرایم غیرعمد توسط ستاد دیه استان با پرداخت حق شکات و اخذ رضایت از شاکیان خصوصی، آزاد شدند.

کریمی در ادامه با اشاره به راه اندازی بازداشتگاه موقت طی دو سال گذشته یافزود: مدت نگهداری افراد در این بازداشتگاه حدود 10 روز است.