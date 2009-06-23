رایزنی آمریکا و چین برای افزایش فشارها بر کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به دنبال افزایش نگرانی واشنگتن پس از آزمایش هسته ای کره شمالی و تقویت نیروی نظامی این کشور، یک هیئت نمایندگی از سوی آمریکا و به ریاست میشل فلورنوی، معاون سیاسی وزارت دفاع آمریکا با مقامهای چینی دیدار خواهد کرد.

انتظار می رود که مقامهای دو کشور درباره گسترش روابط سیاسی و افزایش قوای نظامی چین با یکدیگر گفتگو کنند.

"ویلیام لین" قائم مقام وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) هفته گذشته در یک جلسه توجیهی با حضور کمیته خدمات نیروهای مسلح آمریکا در سنا گفت اگر کره شمالی به گسترش سلاح های هسته ای ادامه دهد؛ پیونگ یانگ می تواند وارد آمریکا شده و به شهروندان این کشور در طی سه سال آینده آسیب بزند.

"ویلیام لین" گفت وزارت دفاع این کشور برای استقرار سپر موشکی باید به دنبال مناطق جدیدی باشد. آمریکا باید در برابر آزمایش های هسته ای کره شمالی آماده باشد و این اقدامات تحریک آمیز مانع فعالیت آمریکا نمی شود.

کره شمالی آخرین بار در ماه آوریل یک موشک دوربرد را پرتاب کرد. کره شمالی سه شنبه گذشته پس از آزمایش دو موشک، یک فروند موشک جدید دیگر را آزمایش کرد. این موشک جدید KN-01 نام داشته و برد آن برابر با 160 کیلومتر است.

