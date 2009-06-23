شاخص کل بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز بیش از 89 میلیون سهم و حقتقدم توسط فعالان بازار دادوستد شد که خریداران برای تغییر مالکیت سهام 9 هزار و 66 فرم درخواست خرید پر کردند.
بیشترین تاثیر را بر رشد شاخص شرکتهای گلگهر، فولاد مبارکه ، ملی مس، معادن و فلزات ، بانک کارآفرین و پتروشیمی خارک داشتند که در مقابل شرکت های سرمایهگذاری غدیر، بانک اقتصاد نوین و لیزینگ رایان سایپا مانع از رشد بیشتر شاخص شدند.
در عین حال در این معاملات، شاخص بازار اول 87 واحد و شاخص بازار دوم 5/8 واحد افزایش را به ثبت رساندند.
همچنین بیشترین رشد قیمت به نام شرکتهای گل گهر با 46/23 درصد، فولاد مبارکه با 3/11 درصد، حقتقدم کشتیرانی با 33/5 درصد، آذریت و بیسکویت گرجی هر کدام با 3 درصد ثبت کردند.
در مقابل این رشد ، حقتقدم اقتصاد نوین افت 05/12 درصدی را تجربه کرد و از قیمت سهام کربن ایران 9/10 درصد، مهرکام پارس 21/6 درصد، کشت و صنعت پیاذر 17/5 درصد و لیزینگ رایان سایپا 4/3 درصد کاسته شد.
در عین حال امروز برای سهام شرکتهای بانک ملت، بانک صادرات ایران، ایران ترانسفو، سایپا، پتروشیمی خارک، معادن و فلزات و نگین طبس صف خرید تشکیل شد در مقابل سهامداران شرکتهای معادن روی، ایران ارقام، بانک سینا، سرمایهگذاری پتروشیمی، تایدواتر، قطعات فولادی ، سمیان کرمان و سیمان داراب و بخشی از سهامشان را برای فروش عرضه کردند.
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