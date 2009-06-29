مستند تصویری - تشریحی مهر از تخریب یک محوطه اشکانی در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر مساحت این محوطه بیش از 150 هکتار است و در آن آثاری همچون دیوارهای خشتی، پایه میز، سنگهای یک تکه، پایه آتشدان و همچنین سفال‌هایی پراکنده منقوش دیده شده است. تخریب در این محوطه عظیم باستانی نخستین بار در دهه 70 از سوی اداره وقت جهاد سازندگی و بدون استعلام از اداره وقت میراث فرهنگی شروع شده است.

این محوطه باستانی در حالی تخریب شده است که پیش از این نیز سه تپه اشکانی در مرکز شهر رامهرمز، حسین آباد در شوش و دیگری با نام پاگچی به صورت جدی تخریب شده بود.

سنگ نوشته اشکانی که در تعریض به این محوطه باستانی با بیل مکانیکی از زیر خاک بیرون آمد

با ورود ماشینهای راهسازی به این محوطه باستانی و شروع عملیات زیرسازی جاده بلافاصه سفالها و سنگ نوشته هایی که در عمق بسیار کمی از سطح زمین بود بیرون آمد که در زیر بیل و چرخهای ماشینهای راهسازی شکسته شده و آسیبهای جدی به آنها وارد شد.

در همین رابطه سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط این محوطه باستانی گفت: در این محوطه وسیع یک قبرستان وجود دارد که در سراسر آن می توان آثاری از سفالهای ته خمره‌ای قرمز رنگ مربوطه به دوره اشکانی و سفالهای سیاه رنگ از دوره هزاره اول را مشاهده کرد.

مجتبی گهستونی بیان کرد: با توجه به وجود ‌آثاری از حفاریهای غیرمجاز و تسطیح توسط بیلهای مکانیکی پیمانکار شرکت نفت باید گفت سازمان میراث فرهنگی خوزستان اگر چه از غنی بودن این محوطه اطلاع کافی دارد، اما نه تنها تاکنون اقدامی حفاظتی برای این محوطه انجام نداده است بلکه دستورالعملی برای تهیه پرونده ثبتی، بررسی شناسایی و کاوشهای باستان شناسی ، تعیین حریم و عرصه این محوطه نیز در دست ندارد.

گهستونی اظهار داشت: در این محوطه یک سازه‌ به طول 2 متر، عرض شش متر و عمق 2 متر با سنگ‌های چهار تراش و ملاتی از ساروج وجود دارد که به احتمال زیاد یک آرامگاه بزرگ دوره اشکانی است و با کاوش و حفاری در این محوطه به یقین می‌توان آثاری از خط نوشته و سکه‌های رایج در آن زمان را یافت که تاریخ دقیق این محوطه باستانی را برای کارشناسان اثبات کند.

یک سازه‌ به طول و عمق 2 متر و عرض شش متر با سنگ‌های چهار تراش و ملاتی از ساروج که در این محوطه وجود دارد

پایه آتش دان مربوط به دوران اشکانی که در این محوطه باستانی است

علاوه بر این در این محوطه باستانی که سازمان میراث فرهنگی تاکنون هیچ اقدامی برای محافظت از آن انجام نداده است یک پایه آتش دان مربوط به دوران اشکانیان وجود دارد که از گذشته تاکنون به حال خود رها شده است و در پای آن یک قبر جدید حفر شده است.