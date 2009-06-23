به گزارش خبرنگار مهر در رشت، محمدحسین اصغریان عصر سه شنبه در نشست مطبوعاتی در شرکت چوکای تالش، افزود: با بهره برداری این تعداد پروژه که بیش از 600 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده برای 550 نفر شغل ایجاد می شود.

وی همچنین به سایر برنامه های بزرگداشت روز صنعت و معدن در استان اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه توانمندی های صنعتی و معدنی استان، برگزاری نشست تخصصی "صنعت و معدن و اصل 44"، برگزاری نشست تخصصی "صنعت و معدن و اصلاح الگویی مصرف"، برپایی مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن و تقدیر از برگزیدگان صنعتی و معدنی و دیدار اعضای ستاد بزرگداشت روز صنعت و معدن گیلان با نماینده ولی فقیه و امام جمعه رشت از جمله این برنامه ها است.

رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان در ادامه با بیان اینکه رسانه ‌های گروهی در تقویت و رشد صنعتی استان تاثیر بسزایی دارند، گفت: با تلاش مطبوعات و رسانه‌ ها باید پروژه های منطبق با مزیتها و قابلیتهای اقتصادی استان معرفی و فضای جلب، تشویق و مشارکت سرمایه ‌گذاران بیشتر فراهم شود.

اصغریان فضای کنونی استان را برای سرمایه ‌گذاری بسیار مناسب ارزیابی کرد و یادآور شد: در حال حاضر پروژه های بزرگ صنعتی در گیلان در حال انجام است که با بهره ‌برداری از این واحدها جهشی بزرگ در بخش صنعت و معدن استان ایجاد خواهد شد.