به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ظهور پرواز بعد از ظهر سه شنبه در جلسه ارتقاء ایمنی راه آهن شمال با اشاره به نقش و اهمیت ایمنی در سیستم حمل و نقل ریلی گفت : بخشی از تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف ،‌ گسترش و توسعه سیستم حمل و نقل ریلی بوده چرا که در این سیستم حمل انبوه کالاها و مسافران و کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره وری کاملا مشهود است.

وی خاطر نشان کرد: نام قطار در اذهان عمومی همواره مترادف با ایمن بودن و آسایش خاطر همراه است بنابراین رعایت مقررات وقوانین ریلی، کنترل بیشتر مسئولین واحدها بر عملکرد همکاران، آموزش نیروهای فنی ادارات وارتقاء سطح علمی آنان و حساسیت بیشتر نسبت به پارامترهای ایمنی با توجه به برنامه های این کل در زمینه افزایش سهم حمل بار در سال جاری از جمله مواردیست که باید در سرلوحه فعالیت های راه آهن باشد.

وی با تاکید بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات ارتقاء ایمنی افزود: یکی از اقداماتی که راه آهن شمال همواره در طول سال جهت افزایش ایمنی انجام می دهد بهسازی خطوط و انجام عملیات زیرسازی در دوره های متناوب است و امسال نیز با پیگیری فراوان که از سوی این اداره کل صورت پذیرفت بازسازی خط از بهشهر تا گلوگاه با توجه به تامین ریل های مورد نیاز انجام می شود و ادامه مسیر از گلوگاه تا گرگان نیز برای سال آینده اقدام می شود.

مدیر کل راه آهن شمال با اشاره به توانمندی های راه آهن در حمل انبوه بار تسریع کرد: در سال گذشته قریب به یک میلیون تن بار از طریق بندر امیرآباد و حمل و نقل جاده ای جابجا شد که سهم راه آهن بسیار اندک بود.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با تخفیفات 25 درصد تعرفه ای که برای حمل بار از طریق راه آهن در نظر گرفته خواهد شد بتوان نقش اصلی حمل بارهای بندر امیرآباد از طریق ریل را برعهده بگیریم.

ظهورپرواز افزود: در صورت تحقق تخفیفات تعرفه ای جهت حمل بار از طریق راه آهن ، انشاا... شاهد افزایش چشمگیر بارهای ریلی خواهیم بود که در این صورت احتیاج به ایمنی بیشتر و رعایت همه جانبه قوانین و مقررات ایمنی خواهیم بود.

وی بیان داشت: ایمنی همواره نیازمند اجرای برنامه های مستمر آموزشی و فرهنگی می باشد و بنابراین باید آموزش کارکنان در سطوح اجرایی جدی گرفته شود.

ظهورپرواز همچنین برای افزایش ایمنی در گذرگاهها ،‌ راه آهن احداث زیرگذرهای باکسی را در دستور کار خود دارد که تاکنون در 15 تقاطع همسطح به اجرا درآمده و به شهرداری ها نیز اعلام شده که راه آهن این آمادگی را دارد که در صورت مشارکت 50 درصدی در دیگر تقاطع ها نیز زیرگذرهای باکسی را به اجرا در آورد.