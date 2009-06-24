نتایج جلسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس درباره وقایع اخیر کوی دانشگاه

مصطفی کواکبیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به همراه معاونین و روسای هشت دانشگاه کشور مانند دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، علم و صنعت، ارومیه، گیلان و مسئولان کوی دانشگاه تهران در جلسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس شرکت کردند که نمایندگان هم در این جلسه حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این جلسه مسئله حمله عده ای به کوی دانشگاه و اقداماتی که وزارت علوم در این راستا انجام داده است تشریح شد و مشخص شد که در بعضی از دانشگاههای کشور درگیری ها درون خود دانشگاه و توسط دانشجویان صورت گرفته است.

نماینده مردم سمنان در مجلس افزود: اما درگیریهای کوی دانشگاه از بیرون تحمیل شده و خسارات زیاد مادی و معنوی به دانشجویان وارد شده است.

وی اضافه کرد: البته حجم خسارات مادی نسبت به ماجرای 18 تیر کمتر بوده و تعداد دانشجویان مجروح و بازداشتی هم به مراتب کمتر از آن زمان بوده است اما خسارات معنوی و برخوردهای خشونت بار با دانشجویان بسیار شدید بوده است.

کواکبیان اظهار داشت: مسئله اصلی که هنوز برای ما لاینحل باقی مانده هویت کسانی است که به کوی دانشگاه حمله کرده اند.

وی ادامه داد: دوستان ما در وزارت علوم می گویند شناسایی این افراد برای ما مقدور نیست و اصولا این امر در حیطه وظایف وزارت علوم نیست و مدعی هستند که این امر باید از دستگاههای دیگر سئوال شود.

رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس افزود: نکته مهم این است که چگونه دانشجویان به راحتی بازداشت شده اند اما کسانی که به کوی حمله کرده اند به راحتی گریخته اند و فردی از میان آنها بازداشت نشده است.

وی در رابطه با تعداد دانشجویان بازداشتی گفت: تعدادی از دانشجویان که می گویند جرم محرزی داشته اند همچنان در بازداشت هستند و بر اساس اطلاعاتی که ما داریم اینها تعداد اندکی هستند که در بحث درگیری ها نقش داشته اند.

کواکبیان اضافه کرد: به دنبال این هستیم که جلسه دیگری در صحن مجلس و به صورت غیرعلنی با حضور مسئولان ذیربط امنیتی، اطلاعاتی، انتظامی و قضایی داشته باشیم تا مشخص شود چه کسانی به کوی حمله کرده اند.

وی ادامه داد: تاریخی برای این جلسه تعیین نشده است و برای تعیین تاریخ این جلسه با هیئت رئیسه مجلس صحبت خواهیم کرد.