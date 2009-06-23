به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه عبری یدیعوت آحارنوت، ژنرال"ایدونهوشتان"فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل مدعی شد نیروهای دفاعی این رژیم برای هر گونه تهدید نظامی آموزش دیده اند.



وی در سخنانی که به مناسبت شصت و یکمین سالروز تشکیل نیروی هوایی رژیم صهیونیستی ایراد می کرد، دفاع از موجودیت نامشروع این رژیم را در هر زمان و هر شرایطی جزو وظایف اصلی این نیرو دانست.

نهوشتان در همین حال همکاری جنگنده های رژیم صهیونیستی با نیروی زمینی در جنگ 22 روزه اخیر بر ضد نوار غزه که علاوه بر شهید و زخمی شدن صدها فلسطینی بیگناه، صدها میلیون دلار خسارت به زیرساختها و منازل و موسسات دولتی در این منطقه وارد کرد، از افتخارات نیروهای تحت امر خود و نشانه هماهنگی میان یگانهای ارتش دانست.



این مقام نظامی رژیم صهیونیستی درباره رزمایش نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز گفت : هنوز خیلی زود است که درباره وضعیت ایران و روند اتفاقات در این کشور اظهار نظر کنیم.

به گفته فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، خاورمیانه در حال عبور از یک مرحله گذار است و باید در آینده منتظر تغییرات بسیاری در این منطقه بود. وی تلاشهای برخی کشورهای منطقه برای تقویت توان دفاعی خود را برای سران رژیم اشغالگر قدس نگران کننده خواند و مدعی شد اسرائیل خود را برای هر تغییری آماده کرده است.



رزمایش هوایی آبی و خاکی میلاد نور ولایت نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور حفظ و ارتقای توان عملیاتی و پشتیبانی سطحی و زمینی در خلیج فارس و دریای عمان دوشنبه اول تیر آغاز شد. در این رزمایش ارتقاء و بالا بردن عمل پرسنل نیروی هوایی در نگهداری و لود نمودن مهمات و آماده سازی جنگنده ها برای عملیات بعدی و همچنین از هواپیماهای شناسایی و اطلاعاتی برای ارسال سیگنال ها و تحلیل تهدیدات فرضی استفاده شده است.