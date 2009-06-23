قرارداد مربیان تیم امید با فدراسیون امضا شد / همکاری تا المپیک لندن

به گزارش خبرنگار مهر، دراین نشست علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به اهمیت مسئولیت حساس تیم فوتبال امید برای صعود به المپیک لندن، از کادر فنی این تیم خواست تا نهایت تلاش خود را برای موفقیت تیم امید بکاربگیرند و فدراسیون فوتبال نیز همه گونه حمایت را در این زمینه از تیم امید انجام خواهد داد.

درادامه این نشست پس ازبحث و بررسی پیرامون نحوه همکاری مربیان تیم امید ، قرارداد اعضای کادرفنی و سرپرست تیم فوتبال امید کشورمان امضاء شد.

بر این اساس غلامحسین پیروانی (سرمربی) ، امیرحسین پیروانی (مربی) هادی طباطبایی(مربی دروازه بانها) و محمد فنایی (سرپرست) با عقد قرارداد یکساله مالی و تا پایان المپیک لندن قرارداد همکاری خود را فدراسیون فوتبال امضاء کردند.

تیم فوتبال امید که تاکنون سه مرحله اردوهای مقطعی را به منظور شناسایی بازیکنان مستعد رده سنی امید پشت سرگذاشته و قرار است از روز شنبه آینده چهارمین مرحله تمرینات آماده سازی خود را آغاز کند.

این تیم یکشنبه آینده به تورنمنت آفریقای جنوبی اعزام خواهد شد.