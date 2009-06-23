هزار مدرسه در قالب طرح هجرت 3 در گلستان زیباسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علی بیرجندی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: سال گذشته حدود هزار مدرسه با مشارکت بسیج سازندگی و سازمان نوسازی مدارس استان تعمیر، زیبا سازی و تجهیز شد و همین میزان مدارس زیر پوشش طرح قرار گیرد.

وی اظهار داشت: برای اجرای طرح هجرت سه، سه میلیارد و 480 میلیون ریال در نظر گرفته شده است که مشارکت پذیری جوانان، مسئولیت پذیری، تعاون، جامعه پذیری، کارآفرینی، سازندگی، غنی سازی اوقات فراغت از جمله مولفه های طرح هجرت است.

به گفته سرهنگ بیرجندی، 95 هزار نفر روز در قالب طرح هجرت سه برای ارائه خدمات به مناطق محروم و ارائه خدمات درمانی، آموزشی و پزشکی در استان فعالیت می کنند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه منطقه گلستان بیان داشت: هدف عمده از اجرای این طرح غنی سازی اوقات فراغت و آشنایی جوانان با فرهنگ کار و تلاش بوده و امسال نیز سال نهادینه سازی طرح هجرت نام گرفته است.

وی یادآورشد: از مجموع مدارسی که بهسازی می شود تعداد 98 در مینودشت و 80 مدرسه در آق قلا و سایر مدارس در دیگر مناطق استان است.



گلستان سه هزار و 608 مدرسه دارد.