قانون کار فعلی نیازمند بازنگری جدی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، احمد توکلی افشار عصر سه شنبه در محل انجمن مدیران صنایع در مشهد افزود: ما تاکنون بیشترین تلاش را کردیم تا احکام بر علیه کارآفرینان صادر نشود اما در مجموع مشکلات کارگری و کارفرمایی ناشی از قانون است که ما هیچ اعمال نظری نمی توانیم روی آن انجام دهیم.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی خراسان رضوی با اشاره به مشکل بی ثباتی تولید به دلیل قرار دادهای موقت قدیم خاطرنشان کرد: با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام موفق شدیم فرم قراد دائم جدیدی را تهیه کنیم که شرایط فسخ آن برای کارفرمایان راحت باشد.

توکلی افشار همچنین حضور 140 هزار نفر نیروی کار خارجی غیر مجاز در استان را یک مشکل بزرگ در اشتغال خواند و گفت: ما با ایجاد بنگاههای کاریابی سعی در خدمت نیروی کار غیر مجاز کردیم.

در ادامه این مراسم مدیر عامل بانک صنعت و معدن خراسان رضوی گفت: سیاست های مالیاتی موجب شده تا بسیاری از مشتریان ما تمایل به ارائه صورت های مالی خود به بانک نداشته باشند که این مساله کاهش تعداد مشتریان را به دنبال داشته است.

محمد حسن رهباریان افزود: به دلیل رکود اقتصادی بدهی واحدهای تولیدی به ما افزایش یافته است با این وجود در سال گذشته ما 8 برابر منابع جذب شده به واحدهای صنعتی تسهیلات پرداخت کردیم که برای این کار از سرمایه ذخیره بانک استفاده کردیم.

وی اضافه کرد: در عین حال برای رفع موانع گرفتن تسهیلات بانکی، مسئله رهن مشترک و همچنین رهی گرفتن خود محل تولید به عنوان وثیقه را نیز در دستور کار این بانک قرار دادیم.

مدیر عامل بانک صنعت و معدن خراسان رضوی در پایان تاکید کرد: با ادامه چنین روندی که بین منابع روندی که بین منابع و مصارف ما تعادل برقرار نیست و در شرایط رکود اقتصاد داخلی نیز هستیم، جهت تامین منابع و گردش مالی دچار مشکل جدی خواهیم شد.