علی علیزاده رسما با استقلال خداحافظی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیزاده امروز رسما با دریافت برگه تسویه حساب و رضایتنامه خود از استقلال جدا شد. وی در دیدار با مدیرعامل استقلال گفت: خاطرات خوشی باپیراهن آبی داشته است و هرگز روزهای حضورش در استقلال را از یاد نخواهد برد.

در این دیدار واعظی آشتیانی نیز با تمجید از این مهاجم با اخلاق ابراز امیدواری کرد علیزاده در ادامه فوتبال خود و مراحل دیگر زندگی اش موفقیت باشد.

علیزاده که با یک جعبه شیرینی به دیدار مدیرعامل استقلال آمده بود با رویی خندان و در حالی که سعی می کرد بغض در گلویش را پنهان کند، برای استقلال آرزوی موفقیت نمود و ساختمان باشگاه را ترک کرد.