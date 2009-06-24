فردا قراردادم را با استقلال امضا می کنم / بخاطر هواداران برگشتم

امیرحسین صادقی که عصر امروز با حضور در ورزشگاه شهید دستگردی با سرمربی تیم فوتبال استقلال دیدار و گفتگو کرد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن مثبت ارزیابی کردن این دیدار گفت: به خاطر آقای مرفاوی و هواداران استقلال تصمیم گرفتم به این تیم بازگردم و لیگ نهم را با پیراهن آبی سپری کنم.

وی افزود: پس از گفتگویی که با آقای مرفاوی داشتم تصمیم گرفتم فردا به باشگاه استقلال بروم و قرارداد داخلی ام را با این تیم ثبت کنم. قطعا در فرصتی مناسبی نیز قراردادم را در هیئت فوتبال تهران ثبت خواهم کرد.

صادقی تاکید کرد: امیدوارم بتوانم در بازگشت به استقلال برای این تیم بازیکن مفیدی باشم و بتوانم محبت هواداران را جبران کنم.

صادقی در حالی قرار است فردا قراردادش را با استقلال به ثبت برساند که قبل از این با مسئولان باشگاه پرسپولیس برای حضور در تیم فوتبال این باشگاه به توافق رسیده بود.