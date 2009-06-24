کللی فرد سرمربی شاهین در لیگ نهم / مخالفت با استعفای وردیانی

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب عبدالجلیل رضوی مدیرعامل منطقه انرژی پارس، حسین وردیانی مدیر کل تربیت بدنی استان بوشهر و حمید کللی فرد سرمربی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی در یکی از پربیننده ترین برنامه‌های ورزشی این استان حضور یافتند تا در مورد صعود تیم شاهین به لیگ برتر بحث و گفتگو کنند.

در این برنامه عبدالجلیل رضوی، مدیرعامل منطقه انرژی پارس با قاطعیت اعلام کرد، حمید کللی فرد که با درایت و لیاقت خود، تیم شاهین پارس جنوبی را به لیگ برتر رساند، سرمربی این تیم باقی می ماند و هدایت نماینده استان بوشهر در نهمین دوره مسابقات لیگ برتر را برعهده خواهد داشت.

وی همچنین تاکید کرد تنها کادر فنی تیم شاهین پارس جنوبی تقویت خواهد شد که با توجه به دیدگاه‌های کللی فرد، به احتمال زیاد یک دستیار و یک مربی بدنساز خارجی به جمع نفرات تیم شاهین اضافه می شوند.

مدیرعامل منطقه انرژی پارس همچنین ضمن رد استعفای حسین وردیانی مدیر کل تربیت بدنی استان بوشهر از هیئت مدیره این باشگاه، تاکید کرد به هیچ وجه با این موضوع موافق نیست و از وردیانی که مدیری توانمند و بومی است می خواهد، به فعالیت خود در این بخش ادامه دهد.

رضوی همچنین خاطر نشان کرد که تا پایان هفته جاری، اعضای باشگاه با صدور احکام مختلف و بصورت رسمی معرفی خواهند شد تا فعالیت مسئولان و مدیران آن برای موفقیت شاهین در رقابت‌های لیگ برتر بصورت جدی آغاز شود.

در بخشی از این برنامه حمید کللی فرد اظهار داشت: از همین امروز به دنبال جذب بازیکنان مطرح برای رفع نقاط ضعف و قوت تیم خواهیم بود، البته در این مسابقات از نفرات بومی که می توانند خود را در فوتبال ایران چهره کنند نیز استفاده خواهیم کرد.

گفتنی است پس از پیروزی تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی برابر شهرداری تبریز در مرحله پلی اف رقابت‌‎های لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور مسئولان باشگاه شاهین مبلغ 150 میلیون تومان پاداش نقدی را برای تمام اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم در نظر گرفته‌اند.

همچنین از سوی استاندارد بوشهر، اداره کل تربیت بدنی و چندین نهاد دیگر، ضمن تقدیر از موفقیت اعضای کادرفنی و بازیکنان شاهین پارس جنوبی، به آنها وعده پاداش‌های مختلف داده شده است.