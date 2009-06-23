حداد عادل همچنان رئیس کمیسیون فرهنگی باقی ماند

جواد آرین منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اعضای جدید هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس برای مدت یک سال در جلسه امروز این کمیسیون انتخاب شدند.



وی با بیان اینکه غلامعلی حداد عادل نماینده تهران در سال اول فعالیت این دوره مجلس ریاست کمیسیون فرهنگی را بر عهده داشت ، عنوان کرد : بر اساس انتخابات صورت گرفته حداد عادل مجدداً به عنوان رئیس این کمیسیون برگزیده شد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی که خود در سال نخست نائب رئیس اول این کمیسیون بود بار دیگرمنتخب همان منصب شد، ضمن اینکه سید احمد رضا دستغیب نماینده مردم شیراز نیز به عنوان نائب رئیس دوم کمیسیون انتخاب شد.



نائب رئیس اول کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از میان سید رمضان شجاعی کیاسری و ستاره هدایت خواه، نمایندگان ساری و بویر احمد در مجلس، هدایتخواه توانست با کسب رای بیشتر به عنوان سخنگوی این کمیسیون برگزیده شود ، خاطرنشان کرد: در این انتخابات بهروز جعفری نماینده سمیرم جایگزین حمید رسایی نماینده تهران شد چرا که رسایی کاندید منشی دوم کمیسیون نشده بود.

آرین منش تغییر دیگر این کمیسیون را جایگزینی احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز به جای خانم فاطمه رهبر نماینده مردم تهران به عنوان نائب رئیس دوم این کمیسیون اعلام کرد و افزود: سیدعلی طاهری نماینده گرگان و بهروز جعفری نماینده سمیرم در مجلس هشتم نیز در انتخابات امروز هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی به عنوان دبیران(منشی‌ها) کمیسیون برگزیده شدند.