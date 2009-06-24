کانونهای فرهنگی مساجد قم سهمی از بودجه فرهنگی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سعید روحانی غروب سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد از عدم تخصیص بودجه فرهنگی استان به کانون‌های مساجد اظهار داشت: بیش از دو میلیارد تومان توسط دولت نهم به مساجد اختصاص پیدا کرد که متأسفانه سهمی به دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قم تعلق نگرفت.



وی گفت: سال گذشته استاندار قم متعهد شد 200 میلیون تومان به دبیرخانه کانون‌های مساجد استان اختصاص دهد که این رقم پس از کش و قوس‌هایی به 25 میلیون تومان تحلیل یافت و این مبلغ هم توسط برخی مسئولان قم حاتم بخشی شد و عملا مبلغی به دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان اختصاص نیافت.



وی گفت: در حال حاضر مسئولان تعهد کرده‌اند 21 میلیون تومان در قالب تجهیزات به کانون‌ها پرداخت نمایند.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم در بخش دیگری از سخنانش از فعالیت بیش از 100 کانون مساجد در طرح اوقات فراغت تابستان خبر داد.



وی کمبود میزان بودجه کانون ها را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: میزان اعتبار سالیانه کانون‌ها به طور متوسط 400 هزار تومان است که نسبت به سال گذشته تفاوتی نکرده است.



حجت الاسلام روحانی با بیان اینکه هر کانونی با توجه به ظرفیت‌ها سنجیده می‌شود، اظهار داشت: تعداد 103 کانون در طرح اوقافت فراغت تابستان فعالیت می‌کنند.



وی با اشاره به ملاک‌های تخصیص بودجه به کانون‌ها خاطر نشان کرد: کمیت و کیفیت، تنوع و جذابیت‌های برنامه‌ها، ابتکار و خلاقیت و محتوای برنامه‌ها از مهم‌ترین ملاک تخصیص بودجه کانون هاست.



حجت الاسلام روحانی تأکید کرد: بعد از ارزیابی ناظران، بودجه‌ها با در نظر گرفتن ملاک‌های ذکر شده بین کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد تقسیم می‌شود.



وی گفت: برنامه‌های طرح اوقات فراغت تابستان در قم از این‌ هفته آغاز و تا 16 مرداد‌ماه مصادف با نیمه‌شعبان ادامه خواهد داشت که اختتامیه آن 22 مرداد ماه برگزار می‌شود.



وی در ادامه ابراز داشت: مسابقه تفسیر همراه که از هر دو صفحه قرآن یک آیه توضیح داده شده نیز به صورت کتبی برگزار می‌شود.



مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم ادامه داد: مسابقه کتاب خوانی با هدف ارتقای بینش و فرهنگ کتاب خوانی به صورت مستمر در طول تابستان برگزار خواهد شد.



وی در ادامه از تشکیل 45 باب کتابخانه باز در کانون‌های مساجد استان قم خبر داد و اظهار داشت: تعداد 61 کتابخانه در سطح کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان فعال هستند که اجازه تأسیس 45 کتابخانه دیگر نیز گرفته‌ایم.



روحانی در ادامه تأکید کرد: تعداد 9 کانون تخصصی نیز در رشته‌هایی از جمله ورزش،‌ قرآن چهره به چهره و ... فعالیت می‌کنند.