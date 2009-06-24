به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "سلطه" به کارگردانی مایک بایندر پنجشنبه چهار تیرماه ساعت 22 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. در این فیلم 124 دقیقه‌ای که محصول 2007 آمریکا است، آدام سندلر، دان چیدل، جادا پینکت اسمیت، لیو تایلر، سافرون باروز و دانلد ساترلند ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان "سلطه" آمده است: مردی که خانواده خود را در حملات یازدهم سپتامبر نیویورک از دست داده است، هم‌اتاقی خود را در دانشگاه بعد از مدت‌ها می‌بیند. رسیدن دوستان قدیمی به یکدیگر موضوعی است که شاید بتواند اندوه فراوان مرد را اندکی تسلی دهد. فیلم با 20 میلیون دلار تولید شد و در اکران آمریکا 20 میلیون دلار فروخت.

فیلم تلویزیونی "واقعیت مجازی" جمعه پنج تیرماه ساعت 16 از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی رضا بهشتی و تهیه‌کنندگی پریسا عشقی با نقش‌آفرینی روناک یونسی، احمد مهرانفر، سیدمهرداد ضیایی و... تهیه شده و روایتگر جوانی است که در دنیای رایانه و چت غرق شده است.

فیلم سینمایی "من بتی نیستم" پنجشنبه چهار تیرماه ساعت 13:15 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم فرانسوی را جین پیر آمریس سال 2006 در ژانر درام به مدت 90 دقیقه ساخت. فیلم "من بتی نیستم" 15 نوامبر سال 2006 برای نخستین بار در فرانسه اکران شد و آلبا گایا کاراگید بلوگی، استفن فریس، ماریا دی مدیراس و یولاند ماریو بازی کردند.

فیلم سینمایی "رودخانه خاطرات" محصول آمریکا پنجشنبه چهار تیرماه ساعت 18:50 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم را رابرت ردفورد سال 1992 به مدت 123 دقیقه جلو دوربین برد. ریچارد فریدنبرگ فیلمنامه این اثر را بر مبنای رمانی نوشته نورمن مک‌لین نوشته است. مارک ایشام موسیقی متن فیلم "رودخانه خاطرات" را نوشته و کریگ شفر، براد پیت، تام اسکریت، برندا بلتین، امیلی لوید، نیکول بردت، استیون شلن و ادی مکلورگ به ایفای نقش پرداختند.

داستان این فیلم در مونتانا سال 1910 رقم می‌خورد. نورمن و پل، پسران نوجوان خانم و آقای مک لین بر طبق اصول و قوانین کلیسای پر سبیتری بزرگ شده‌اند. آنها ضمناً یاد گرفته‌اند که عاشقانه، ماهیگیری با قلاب را دوست داشته باشند و در رودخانه محلی، ماهی بگیرند. سال‌ها بعد، نورمن، برادر بزرگتر جنگل‌داری می‌خواند و پل، غریق نجات می‌شود. با گذشت زمان بین دو بردار فاصله می‌افتد، ولی عشق به ماهیگیری هرازگاهی آنان را به هم می‌رساند.

پوستر فیلم "کنترل زمان"

فیلم‌های "مسیر عشق" و "فرجام" هم پنجشنبه چهار تیرماه به ترتیب ساعت 21 و 23:50 روی آنتن شبکه دو می‌رود. آرماند ماسترویانی سال 2007 فیلم تلویزیونی "فرجام" را در ژانر اکشن و به مدت 178 دقیقه ساخت. فیلمنامه این اثر را استیو . اچ برمن نوشته و جیمز ریمر، ماریو ون پیلبس، کاترین ماری استیوارت و بروس باکسلینتر بازی کردند.

داستان فیلم "فرجام" درباره بیلان یک مامور باسابقه حرفه‌ای سازمان سیا آمریکا است که مدتی از خانه خود دور بود. او بعد از انجام ماموریت به کشور خود برمی‌گردد، اما روسای سیا تصمیم می‌گیرند به دلیل اطلاعات محرمانه‌ای که او در اختیار دارد را از سر راه بردارند و ...

فیلم سینمایی "شاخه‌های بید" جمعه پنج تیرماه ساعت 13:45 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم را احمدجو سال 1367 بر مبنای فیلمنامه خودش در ژانر اجتماعی ساخت. در این فیلم 101 دقیقه‌ای جمشید مشایخی، رضا کرم‌رضایی، جمشید لایق، زنده‌یاد هادی اسلامی، رضا رویگری، عزت‌الله مقبلی، گوهر خیراندیش، فریبا جدیکار و ... بازی کردند.

در خلاصه داستان فیلم "شاخه‌های بید" آمده است: در یک قرن پیش خالومراد که رعیت با تجربه و کاردان و عاقلی است، با چهار پسر جوانش که هر یک در حرفه‌ای ماهر و استاد هستند زندگی خوب و روبه راهی دارد، اما خان او را مجبور می‌کند از ولایت فرار کند و ...

عوامل این پروژه عبارتند از محسن شایانفر و سیروس مقدم مدیران تولید، حسین جعفریان مدیر فیلمبرداری، رضا خضوعی تدوین، احمد رجبی و محسن نوروزی مجریان دکور، س . مقدم طراح دکور، فرهاد فخرالدینی آهنگساز، مصطفی مصطفی‌زاده میکس، زنده‌یاد عزت‌الله مقبلی سرپرست گویندگان و جلال‌الدین معیریان طراح گریم.

فیلم سینمایی "کاکتوس کوچیکه" جمعه پنج تیرماه ساعت 17:30 روی آنتن شبکه دو می‌رود. این فیلم محصول 2000 آمریکاست که دان اشلی به مدت 92 دقیقه در ژانر ماجراجویانه بر مبنای فیلمنامه فرانک رین زولی ساخت. در این فیلم ویلیام . ار. موسز، رندی ترویس، تامس کورتیس و کریستین الیس بازی می‌کنند.

فیلم سینمایی "کاکتوس کوچیکه" روایتگر پسر کوچکی است که علاقممند به فیلم‌های وسترن است. او در قالب این فیلم‌ها بازی می‌کند و آرزوی بزرگ او سرقت بانک به روش هفت‌تیرکشان است، اما او مبتلا به سرطان خون هست و ...

فیلم "ریحانه" پنجشبنه چهار تیرماه ساعت 17 از شبکه سه پخش می‌شود و فیلم تلویزیونی "انتقام" هم پنجشنبه چهار تیرماه ساعت 20:15 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم محصول آلمان را تورستن ناتر سال 2008 در ژانر تریلر بر مبنیا فیلمنامه خودش ساخت. در این فیلم که نخستین بار 11 مارس سال 20008 در آلمان اکران شد، جاشن هورست، سوزانا سیمون، ایزولاد دایچاک و ویلی جرک بازی کردند.

در خلاصه داستان فیلم "انتقام" آمده است: یک مامور مخفی پلیس چند سال پیش یک تبهکار قاچاقچی را دستگیر و روانه زندان می کند، اما به علت نبود مدارک کافی این مجرم از زندان آزاد می‌شود و تصمیم می‌گیرد از پلیس که باعث دستگیری او شده بود انتقام بگیرد و ...

فیلم سینمایی "غریبانه" جمعه پنج تیرماه ساعت 11 از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این فیلم را احمد امینی سال 1376 بر مبنای فیلمنامه خودش و اصغر عبدالهی در ژانر درام ساخت. این فیلم روایتگر مرد جوانی به نام بزرگ است که با خواهر و شوهرخواهرش زندگی می‌کند و ...

در این فیلم 100 دقیقه‌ای ابوالفضل پورعرب، هدیه تهرانی، محمدرضا داودنژاد، نادیا دلدارگلچین، میترا حجاز، سیامک قدکچیان و آرین خلج بازی می‌کنند. عوامل این پروژه عبارتند از علیرضا بهشتی تهیه‌کننده و مدیر تولید، رضا بانکی مدیر فیلمبرداری، روح‌الله امامی تدوین، سمیرا سعید‌نژاد طراح صحنه و لباس، فریبرز لاچینی آهنگساز، جواد مقدس و بهمن حیدری صدابرداران و عباس شوقی مسئول جلوه‌های ویژه.

فیلم سینمایی "کنترل زمان" محصول آمریکا جمعه پنج تیرماه ساعت 22:50 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم علمی تخیلی را دیوید ون ایسن به مدت 89 دقیقه ساخت. در فیلم "کنترل زمان" سین آستین، ایوانا میلی سویک، وینی جونز و کوین اتو به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: جوانی دستگاه موبایلی اختراع می‌کند که به وسیله آن می‌تواند زمان را به مدت 15 دقیقه به عقب برگرداند. جوان در بانک است که سارقان به بانک حمله می‌کنند. پس از حمله با کمک دستگاه خود زمان را کمی به عقب بر می‌گرداند و سعی می‌کند اتفاق را تغییردهد، اما ...

فیلم تلویزیونی "دلشوره" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهرداد پوراحمد جمعه پنج تیرماه ساعت 14:20 از شبکه تهران پخش می‌شود. داستان "دلشوره" درباره مردی به نام سعید سهامی است که پس از سال‌ها به کشور بازمی‌گردد و دنبال بچه‌اش می‌گردد که با همسر سابقش زندگی می‌کند. او در این جستجو مسائلی را برای همسر سابقش به وجود می‌آورد.

در فیلم "دلشوره" مجید مشیری، امیرمحمد زند، کورش سلیمانی، معصومه میرحسینی، ملیکا طباخی، عزت الله رمضانی‌فر و ... بازی می‌کنند. از دیگر عوامل این فیلم می‌توان به ناصر کاووسی مدیر تصویربرداری، مهدی صالح کرمانی صدابردار، مهدی گلستانه کارگردان و برنامه‌ریز، داریوش بابائیان مجری طرح و کیومرث پوراحمد مشاور کارگردان اشاره کرد.