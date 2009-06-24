بوینوس آیرس پایتخت جهانی کتاب در سال 2011 شد/ ناکامی چندباره تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی یونسکو، این تصمیم در جدیدترین جلسه کمیته‌ای متشکل از نمایندگان سه نهاد تصمیمگیر در انتخاب پایتخت جهان یکتاب شامل فدراسیون بین‌المللی کتابفروشان (IBF)، اتحادیه بین‌المللی ناشران (IPA) و فدراسیون بین‌المللی انجمنها و موسسات کتابخانه‌ای (IFLA) و نیز نماینده یونسکو اخذ شده است.

این کمیته در جلسه خود که در تاریخ 12 ژوئن جاری در مقر یونسکو در پاریس تشکیل داد شهر بوینوس آیرس پایتخت آرژانتین را به عنوان پایتخت جهانی کتاب در سال 2011 انتخاب و معرفی کرد.

به این ترتیب بوینوس آیرس بعد از مادرید، اسکندریه، دهلی نو، آنتورپ، مونترآل، تورین، بوگوتا، آمستردام، بیروت و لوبلیانا یازدهمین شهری است که این عنوان را از آن خود می‌کند.

کمیته مذکور ضمن قدردانی از مسئولان تمامی شهرهایی که برای پایتخت جهانی در سال 2011 نامزد شده بودند به جهت معرفی و ارائه برنامه‌های اجرایی مشخص و قابل توجه توسط مسئولان بوینوس آیرس در زمینه کتاب، این عنوان را شایسته این شهر دانست.

اوایل اسفند 87 و به دنبال فراخوان عمومی یونسکو در خصوص انتخاب پایتخت جهانی کتاب از بین کشورهای متقاضی شهرداری تهران این شهر را به عنوان نامزد پایتخت جهانی کتاب در سال 2011 به یونسکو معرفی کرده بود.