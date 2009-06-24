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۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۵

3200 مددجوی بهزیستی گیلان صاحب شغل شدند

3200 مددجوی بهزیستی گیلان صاحب شغل شدند

رشت - خبرگزاری مهر: معاون اشتغال سازمان بهزیستی استان گیلان از ایجاد سه هزار و 200 شغل به مددجویان بهزیستی از طریق بنگاههای زودبازده در استان خبر داد.

علی کرمدوست در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان اینکه مهمترین عامل در توانمند ساختن مددجویان بهزیستی اشتغال است، افزود: توانمند کردن مددجویان در مراکز فنی و حرفه ای استان، ایجاد گروههای همیار و ایجاد شغل پایدار برای آنان از جمله برنامه های بهزیستی است.

وی در ادامه آموزش را سرلوحه کار سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت: آموزش سبب اشتغالزایی، خودکفایی و کارآفرینی است که هزینه های آن از طریق بهزیستی پرداخت می شود.

معاون بهزیستی گیلان همچنین بر نقش و تاثیرگذاری دورههای آموزشی در زمینه اشتغال و کارآفرینی تاکید کرد و ادامه داد: با فعال کردن ذهنهای خلاق، اندیشه ها را به سمت اشتغال پایدار و پدید آوردن کار و کار آفرینی هدایت و از نگاه ابزاری به موضوعات کارآفرینی خود داری شود.

کد مطلب 901498

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