3200 مددجوی بهزیستی گیلان صاحب شغل شدند

علی کرمدوست در گفتگوبا خبرنگار مهر با بیان اینکه مهمترین عامل در توانمند ساختن مددجویان بهزیستی اشتغال است، افزود: توانمند کردن مددجویان در مراکز فنی و حرفه ای استان، ایجاد گروههای همیار و ایجاد شغل پایدار برای آنان از جمله برنامه های بهزیستی است.

وی در ادامه آموزش را سرلوحه کار سازمان بهزیستی عنوان کرد و گفت: آموزش سبب اشتغالزایی، خودکفایی و کارآفرینی است که هزینه های آن از طریق بهزیستی پرداخت می شود.

معاون بهزیستی گیلان همچنین بر نقش و تاثیرگذاری دورههای آموزشی در زمینه اشتغال و کارآفرینی تاکید کرد و ادامه داد: با فعال کردن ذهنهای خلاق، اندیشه ها را به سمت اشتغال پایدار و پدید آوردن کار و کار آفرینی هدایت و از نگاه ابزاری به موضوعات کارآفرینی خود داری شود.