پیکان فینالیست شد / دیدار با الهلال برای پنجمین قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیکان که برای چهارمین سال متوالی به عنوان نماینده ایران در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا شرکت کرده است، شب گذشته در مرحله نیمه نهایی بیستمین دوره این رقابت‎ها با نتیجه 3 بر صفر نماینده پرقدرت قطر را شکست داد و همچون سه دوره اخیر این رقابت‎ها راهی دیدار نهایی شد.

در دیگر دیدار برگزار شده در مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا الهلال عربستان در دیدار با نماینده کشور میزبان (امارات) برتری را از آن خود کرد تا برای کسب عنوان قهرمانی با والیبالیست‎های کشورمان رقابت کند.

نتیجه کامل دیدارهای مرحله نیمه نهایی بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا به این شرح است:

* پیکان ایران 3 - العربی قطر صفر

(25 بر 23)، (25 بر 15) و (25 بر 21)

* الهلال عربستان 3 - النصر امارات 2

(25 بر 15)، (18 بر 25)، (19 بر 25)، (25 بر 23) و (20 بر 18)

دیدارهای روز پایانی بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‎های آسیا که از چهارشنبه هفته گذشته در دبی آغاز شده است، امشب برگزار خواهد شد.

در این روز پیکان برای کسب پنجمین عنوان قهرمانی خود در طول برگزاری این بازی‌ها و همچنین کسب سهمیه نخستین دوره پیکارهای جام باشگاه‎های جهان (قطر) با الهلال عربستان دیدار می‏کند، تیم‎های العربی و النصر هم برای کسب مدال برنز به مصاف هم می‎روند.

پیکان ایران با کسب 10 مدال طلا، نقره و برنز پرافتخارترین تیم شرکت‌کننده در مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های آسیاست. این تیم در رقابت‎های 2002 تهران برای نخستین‎بار به عنوان قهرمانی این مسابقات دست یافت. پس از آن در مسابقات 2006 ویتنام، 2007 بحرین و 2008 قزاقستان جام قهرمانی را بالای سر برد. خودروسازان همچنین در مسابقات 1996 تهران، 1998 عمان، 2000 تایلند و 2004 به مدال نقره اکتفا کردند. عنوان سومی رقابت‌های 1997 عمان و 1999 چین نیز به نام پیکان ایران ثبت شده است.