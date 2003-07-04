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۱۳ تیر ۱۳۸۲، ۱۹:۰۵

كميته فدرالي حمايت از حقوق خاص شهروندان سوييس :

آمريكا نظرات خود را به دنيا ديكته مي كند

آمريكا نظرات خود را به دنيا ديكته مي كند

در گزارش ساليانه "كميته فدرالي حمايت از حقوق خاص شهروندان سوييس " عنوان شده است كه سياست هاي آمريكا در مبارزه با تروريسم ، ماهيت قوانين را تهديد مي كند.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه  در  گزارش ساليانه "كميته فدرالي  حمايت از حقوق خاص شهروندان سوييس " با اشاره به در خواست مقامات آمريكا از هواپيمايي اين كشور آمده است : سياست هاي آمريكا در مبارزه با تروريسم ، تلاشهايي براي تحميل قوانين آمريكا به  كشور هاي ديگر است .
هواپيمايي سوييس در برابر خواست آمريكا  متعهد شده است مشخصات مسافران اين شركت هواپيمايي  به مقصد آمريكا را ثبت و در اختيار مقامات امنيتي آمريكا قرار دهد .
همچنين اين شركت هواپيمايي  ملتزم به رعايت برخي نكات فني و امنيتي است  كه تمامي اين موارد  با قوانين سوييس مغايرت  دارد .
شبكه راديويي سوييس به نقل از هانس پيتر  گزارشگر اين كميته  آورده است " ما خود را در برابر اين حقيقت مسلم مي بينيم  كه آمريكا مي خواهد در پناه  مبارزه با تروريسم نظرات خود را بر دنيا ديكته كند ؛ حتي اگر اين نظرات با قوانين كشورهاي  دنيا در تعارض باشد.
 وي افزود :  براي مثال مي توان به ضبط مكالمات شخصي مسافريني كه عازم آمريكا هستند و تحويل آنها به مقامات آمريكا اشاره كرد كه نمونه اي از  دخالت هاي  آمريكا در امور ديگر كشورها است .
همچنين كميته فدرالي حمايت از حقوق ويژه شهروندان سوييس ، بررسي نوع غذاي مورد علاقه مسافران  و شماره  حساب هاي بانكي افرادي كه  عازم آمريكا هستند  را از  مواردي دانسته  كه اين كميته اجراي آن را در راستاي دخالت در امور ديگر  كشورها  مي داند .
 
کد مطلب 9015

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