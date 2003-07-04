آمريكا نظرات خود را به دنيا ديكته مي كند

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از خبر گزاري فرانسه در گزارش ساليانه "كميته فدرالي حمايت از حقوق خاص شهروندان سوييس " با اشاره به در خواست مقامات آمريكا از هواپيمايي اين كشور آمده است : سياست هاي آمريكا در مبارزه با تروريسم ، تلاشهايي براي تحميل قوانين آمريكا به كشور هاي ديگر است .

هواپيمايي سوييس در برابر خواست آمريكا متعهد شده است مشخصات مسافران اين شركت هواپيمايي به مقصد آمريكا را ثبت و در اختيار مقامات امنيتي آمريكا قرار دهد .

همچنين اين شركت هواپيمايي ملتزم به رعايت برخي نكات فني و امنيتي است كه تمامي اين موارد با قوانين سوييس مغايرت دارد .

شبكه راديويي سوييس به نقل از هانس پيتر گزارشگر اين كميته آورده است " ما خود را در برابر اين حقيقت مسلم مي بينيم كه آمريكا مي خواهد در پناه مبارزه با تروريسم نظرات خود را بر دنيا ديكته كند ؛ حتي اگر اين نظرات با قوانين كشورهاي دنيا در تعارض باشد.

وي افزود : براي مثال مي توان به ضبط مكالمات شخصي مسافريني كه عازم آمريكا هستند و تحويل آنها به مقامات آمريكا اشاره كرد كه نمونه اي از دخالت هاي آمريكا در امور ديگر كشورها است .

همچنين كميته فدرالي حمايت از حقوق ويژه شهروندان سوييس ، بررسي نوع غذاي مورد علاقه مسافران و شماره حساب هاي بانكي افرادي كه عازم آمريكا هستند را از مواردي دانسته كه اين كميته اجراي آن را در راستاي دخالت در امور ديگر كشورها مي داند .





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