نوجوان امروز بیش از همیشه نیازمند توجه مسئولان فرهنگی است

حجت الاسلام دکتر سید محمد ثقفی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای پرورش شخصیت نوجوان محیط اهمیت بسیاری دارد، آن را به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم کرد و اظهار داشت: بخش درونی قبل از تولد و بخش بیرونی بعد از تولد است که در مرحله اول نیز خانواده قرار دارد.

وی با بیان اینکه تربیت کودک و نوجوان از همان اوان شیرخوارگی و کودکی آغاز می شود تصریح کرد: پس از آنکه نوجوان از دوران کودکی بیرون آمد وارد مرحله نوجوانی می شود و در این مرحله بیشتر اعمال تقلید است. در واقع روانشناسان این دوران را یک دوران تبعیت می دانند که کودک و نوجوان محیط، اشخاص و فضاها را تقلید می کند. این تقلید عامل مهمی در انتقال تربیت و فرهنگ انسان دارد.

حجت الاسلام ثقفی با بیان اینکه در این مرحله شخصیت تابع شرایط محیط است که از راه تقلید به نوجوان منتقل می شود، یادآور شد: خانواده باید مراقب نماز نوجوان باشد تا نوعی سازندگی در شخصیت او به وجود آید. آیات و روایات بسیاری نیز بر این مسئله تأکید دارند .

وی مرحله بعد را مدرسه خواند که جایگزین خانواده می شود و اگر نماز در این دوران ارائه شود، تأثیر بسیاری بر نوجوان خواهد داشت.

این استاد دانشگاه در ادامه تشویق کودک و نوجوان و همچنین ارائه الگوهای مناسب را زمینه ای برای ایجاد انگیزه میان نوجوانان برای اقامه نماز خواند و افزود: فضای اجتماعی بین المللی نیز مهم است زیرا کودک و نوجوان تنها در اختیار خانواده، مدرسه و یا کشور نیستند، بلکه فرهنگ بین الملل از طریق وسایل الکترونیکی تأثیر گذار مانند ماهواره و اینترنت به آنها منتقل می شود و تأثیرات فراوانی می گذارد.

وی در ادامه عامل دیگر تأثیرگذار بر نوجوان را فضای عمومی کشور خواند و گفت: نوجوان در حال رشد و آگاهی اجتماعی است از این رو در مرحله بعد "انتخاب"، جایگزین فرهنگ تبعیت می شود و مجموعه فرهنگهایی را می پذیرد که منطبق با ذهن و عقاینت او باشد که فضاها و محیطهای مختلف تأثیر مهمی در روند تکامل معنوی و شخصیتی او دارند.

دکتر ثقفی در ادامه افزود: اگر امروز نوجوان مورد توجه سازمانهای مدیریتی قرار گیرد و برنامه ریزی علمی دقیقی صورت گیرد در تکامل رشد شخصیتی نوجوانان و جوانان اثرگذار است.