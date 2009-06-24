معاون آموزشی وزارت علوم به مهر خبر داد: وزارت علوم مخالف لغو امتحان/ تعیین زمان امتحانات لغوشده توسط دانشگاهها

عباس صاحبقدم لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از نظر وزارت علوم دلیلی برای لغو امتحانات وجود ندارد و ما عنوان نکردیم که امتحانات لغو شوند بنابراین برگزاری امتحان شرط اول است.

وی اظهار داشت: اما با توجه به شرایط، تصمیم به برگزاری یا عدم برگزاری امتحان در اختیار دانشگاهها بوده و توسط دانشگاهها برنامه ریزی شده است.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: اگر دانشگاهی به دلایلی نتوانست امتحان برگزار کند، شورای دانشگاه باید این موضوع را مشخص کند.

وی درباره آخرین مهلت دانشگاههایی که امتحانات آنها لغو شده است، اظهار داشت: از نظر وزارت علوم با توجه به اینکه بسیاری از دانشجویان در سال آخر تحصیل به سر می برند و می خواهند فارغ التحصیل شوند و یا به مقاطع بالاتر راه یابند تاریخ اولیه برگزاری امتحان آخرین مهلت است. اما در حال حاضر در موارد خاصی که نتوانستند امتحان برگزار کنند، شورای دانشگاهها به تناسب وضعیت دانشگاه در زمینه عدم برگزاری و زمان برگزاری مجدد امتحان تصمیم گیری می کند.