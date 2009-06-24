مقامهای اسرائیلی کودکانه رفتار می کنند / اسرائیل برای صلح جدی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، "عمرو موسی" گفت : رفتار مقامهای اسرائیلی در قبال مقدسات، کودکانه و غیر مسئولانه است.

وی از آنچه رفتارهای کودکانه و غیر مسئولانه مقامهای رژیم صهیونیستی در قبال اماکن مقدس در بیت المقدس اشغالی توصیف کرد و آخرین مورد آن اهانت "یتسحاک اهرونوویتس" وزیر امنیت داخلی این رژیم به مسجد الاقصی بود،خشم شدید خود را ابراز کرد.

موسی تاکید کرد : اینکه یک مسئول اسرائیلی به این مکان مقدس به زور و با حمایت ارتش مجهز به سلاح وارد شود، شجاعت نیست.

وی خاطر نشان کرد : آنچه امروز صورت گرفت، بخشی از اقدامات تحریک آمیز و سبک سرانه برخی از مقامهای اسرائیلی است و هر اندازه به این اقدامات دست بزنند، باید بدانند مسجد الاقصی، متعلق به مسلمانان است و هر چه قدر رفتارهای بچه گانه انجام دهند، قدس شرقی پایتخت کشور فلسطین است.



عمرو موسی گفت : این مکان، یک مکان مقدس اسلامی است و رفتارها و اقدامات مسئولان اسرائیلی به میزان جدی نبودن موضع اسرائیل درباره روند صلح اشاره می کند.

وی درباره اعلام برنامه جدید رژیم صهیونیستی برای ساخت سیصد واحد شهرک نشینی جدید در کرانه باختری اظهار داشت : این مسئله در نشست شورای اتحادیه عرب در سطح وزیران امور خارجه در روز چهارشنبه (فردا) بررسی خاهد شد و دو روز دیگر هم در نشست خود با کمیته چهارجانبه در ایتالیا، آن را بررسی خواهیم کرد.

موسی افزود : تشدید بی سابقه فعالیتهای شهرک سازی اسرائیل می تواند تمام تلاشها و تحرکات جدی برای بازگرداندن امور به روال عادی و برقراری صلح را به شکست بکشاند.