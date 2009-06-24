طراح و مسئول "جشنواره اینترنتی داستان کوتاه کوتاه دفاع مقدس" در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان مراحل داوری دومین دوره این جشنواره بین‌المللی گفت: از زمان اعلام فراخوان جشنواره در 15 دی ماه تا پایان اسفند سال 87 حدود 510 اثر از ایران و دیگر کشورهای جهان (ایرانیان مقیم خارج) به این دوره از جشنواره ارسال شده که در نخستین گام 108 اثر به مرحله بعدی راه یافت.

نسرین ارتجایی در پاسخ به سوالی درباره ریزش فراوان آثار ارسالی در نخستین مرحله از داوریها افزود: بسیاری از نویسندگانی که آثاری را برای شرکت در جشنواره ارسال کرده بودند برخلاف موضوع جشنواره (داستان کوتاه کوتاه دفاع مقدس) بیشتر به ارسال خاطرات خود از دوران جنگ تحمیلی مبادرت کرده بودند و در واقع آثارشان ساختار داستانی نداشت. علاوه بر این برخی از ارسال کنندگان آثار هیچگونه اطلاعاتی از مشخصات فردی خود به ما اعلام نکرده بودند.

مسئول جشنواره اینترنتی داستان کوتاه کوتاه دفاع مقدس همچنین از حضور فعال نویسندگان ایرانی مقیم کشورهای اسپانیا، امارات عربی متحده و دانمارک با 40 اثر در دومین دوره این جشنواره خبر داد و درباره شرایط حضور در آن نیز گفت: داستانها نباید بیش از یک صفحه باشد و هر نفر هم تنها می‌توانست یک اثر منتشر نشده خود را ارسال کند و این اثر هم نمی‌بایست در جشنواره‌های دیگر حائز رتبه شده باشد.

ارتجایی بدون اعلام اسامی داوران دومین دوره از این جشنواره، اضافه کرد: آثار راهیافته به مرحله دوم هم توسط دو تن از داوران ارزیابی شد و در نهایت 10 اثر برتر شامل 3 اثر برگزیده، 4 اثر تقدیری و 3 اثر قابل اعتنا مشخص شدند که جوایز آنها شامل مبالغ نقدی، تندیس و لوح تقدیر ماه آینده اهدا خواهد شد.

مسئول "جشنواره اینترنتی داستان کوتاه کوتاه دفاع مقدس" درباره حامیان مالی آن نیز گفت: این جشنواره با حمایت مالی و همیشگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان اصفهان برگزار می‌شود. امسال همچنین شهرداری اصفهان هم در بخش رزرو هتل برای میهمانان به کمک ما آمده است.

وی ادامه داد: تمامی 108 اثر راه یافته به مرحله دوم این جشنواره امسال توسط انتشارات "مرسل" کاشان و در کتابی با عنوان "بدون عنوان" منتشر خواهد شد. این کتاب مجوز نشر را دریافت کرده و قرار است در روز برپایی مراسم اختتامیه از آن رونمایی شود.

ارتجایی درباره زمان و مکان برگزاری دومین جشنواره اینترنتی داستان کوتاه کوتاه دفاع مقدس نیز یادآور شد: مراسم اختتامیه این جشنواره صبح (8:30 تا 12:30) و عصر (16 تا 18:30) روز 8 مرداد سال جاری در فرهنگسرای مهر کاشان واقع در خیابان خان دایی برگزار می‌شود.