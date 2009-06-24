فرونشست زمین در 200 دشت کشور / تلاش محققان برای پیشگیری

دکتر محمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر استفاده بی رویه از آبهای زیر زمینی به دلیل خشکسالی های اخیر را از عوامل ایجاد پدیده های فرونشست زمین در کشور ذکر کرد و افزود: عدم برنامه ریزی برای استفاده از آبهای زیر زمینی باعث شده است که بخش عمده ای از ذخایر آبهای زیر زمینی تخلیه شود.

وی با اشاره به اینکه اولین مطالعات در این زمینه در سازمان نقشه برداری آغاز شد، ادامه داد: با ارائه گزارشهای این سازمان به سازمان زمین شناسی، مطالعات خود را آغاز کردیم. این مطالعات نشان داد که آبخوانهای اطراف دشت تهران به دلیل ایجاد چاههای بزرگ و تخلیه آبهای زیر زمینی جمع شده است.

قاسمی ادامه داد: این تغییر آبخوانها به حدی شدید بوده که بارندگی های سالهای اخیر نتوانست آبخوانها را به اندازه اولیه خود بازگرداند و در نتیجه باعث ایجاد پدیده فرونشست زمین شده است.

وی با تاکید بر اینکه این پدیده در بیش از 200 دشت کشور مشاهده شده است به مهر گفت: متاسفانه در برخی از دشتها مانند رفسنجان، همدان و خراسان شدیدترین حالت مشاده شده است.

معاون زمین شناسی سازمان زمین شناسی در خصوص راهکارهای پیشگیری از این پدیده گفت: تا کنون با استفاده از فناوریهای نوین مانند "تداخل سنجی تصاویر ماهواره ای و راداری" نرخ فرونشست زمین را بررسی کرده ایم ولی از آنجا که بررسی 200 دشت از این روش مقرون به صرفه نیست سعی کردیم با استفاده از روشهای دورسنجی (GIS) بررسی ها را ادامه دهیم.

قاسمی با تاکید بر اینکه اقدام در این زمینه نیاز به همت ملی دارد، اضافه کرد: به مظور جلوگیری از پدیده فرونشست زمین گامهایی با همکاری وزارت نیرو برداشته شده است ولی نیاز است تا در کنار این وزارتخانه، وزارت جهاد کشاورزی که متولی امر توسعه کشاورزی است نیز همکاری داشته باشد تا با برنامه ریزی جامع منابع آبهای زیر زمینی مدیریت شود. به این ترتیب است که می توان از پیشروی این پدیده مخرب جلوگیری کرد.