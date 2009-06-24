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۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

نخستین واحد بازرگانی مهمانپذیری در گلستان راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی گلستان گفت: برای اولین بار در استان واحد بازرگانی و بازاریابی گردشگری در جامعه مهمانپذیران استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید منوچهری صبح چهارشنبه در جلسه انتخاب اعضای جدید جامعه مهمانپذیران استان افزود: ارائه تسهیلات بانکی دراز مدت و کم بهره جهت تجهیز و ساماندهی میهمانپذیرها و اتوماسیون و رایانه ای شدن خدمات این جامعه و ایجاد پایگاه اینترنتی ویژه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی از جمله درخواستها و نیازهای این جامعه است.

وی اظهار داشت: بازارچه فروش محصولات گردشگری در یکی از هتلهای این استان، برنامه ریزی شده است و جامعه میهمانپذیرداران نیز در این بازارچه غرفه ای جهت انجام رزرواسیون و اقدامات آنها جهت جذب مسافر خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: چهار تشکل صنفی شامل انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی استان، جامعه هتلداران استان، جامعه مهمانپذیرداران استان و جامعه واحدهای پذیرایی بین راهی تحت پوشش این سازمان در حال فعالیت هستند که سازمان بر خود فرض می داند همواره در رفع موانع و مشکلات موجود این جوامع جهت پیشبرد اهداف بکوشد و در همین زمینه، ارتباط تنگاتنگ جوامع با سازمان امری ضروری و انکار ناپذیراست.

معاون گردشگری و امور فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان از عضویت پانسیون داران در این جامعه خبر داد و افزود: هم استانی هایی که علاقه دارند در زمینه پانسیون داری فعالیت کنند می توانند در جامعه مهمانپذیرداران استان گلستان عضو شوند.

حسن قزلسفلو، ابولقاسم وحیدی فر، سیامک آهنی، حسین سلمانیان، فاطمه دامغانی، مهری خسروی و علی صلواتیان به عنوان هیئت مدیره جدید جامعه مهمانپذیرداران استان گلستان انتخاب شدند.

کد مطلب 901544

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