باید به کشورهای آسیب پذیر در برابر مواد مخدر کمک شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون در پیامی به مناسبت روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن 26 ژوئن 2009 برابر با 5 تیر ماه 1388 خواستار کمک های توسعه ای بیشتر و تقویت حکومت قانون در کشورهایی شد که نسبت به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر آسیب پذیر هستند.

وی در پیام خود می گوید: امسال یکصدمین سالگرد مبارزه با مواد مخدراست یعنی 100 سال از زمانی می گذرد که "کمیسیون تریاک" در شهر شانگهای تشکیل جلسه داد تا همه گیری تریاک را متوقف کند. در سال های اخیر، کنوانسیون های سازمان ملل متحد برای حل چالش سوء مصرف مواد مخدر و کاهش اثرات وحشتناک آن بر افراد، خانواده ها و جوامع کمک نموده اند.

دبیر کل سازمان ملل می گوید: سوء مصرف مواد مخدر قابل پیشگیری، درمان و کنترل است. اینجانب تمامی کشورهای عضو ملل متحد را ترغیب می نمایم تا مداخلات بازدارنده خود را افزایش داده و اقدام علیه مواد مخدر را در برنامه های سلامت عمومی بگنجانند. سازمان جهانی بهداشت و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل به همکاری خود با دولت ها و سایر شرکا برای افزایش اقدام علیه مواد مخدر در سراسر جهان ادامه می دهند.

وی در ادامه می گوید: اینجانب همچنین اجرای کامل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازماندهی شده فرامرزی و کنوانسیون ملل متحد علیه فساد را ترغیب می نمایم. این ابزارها می توانند به تلاش ها برای جلوگیری و کنترل جنایت های مرتبط با مواد مخدر کمک نمایند که تهدید جدی امنیتی در بسیاری از نقاط جهان ایجاد کرده اند.

در بخش دیگیر یاز پیام بان کی مون آمده است: کمک های توسعه ای بیشتر و تقویت حکومت قانون در کشورهایی مورد نیاز است که نسبت به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر آسیب پذیر هستند. در غیاب این عوامل اساسی، این کشور ها در معرض خطر بی ثباتی قرار گرفته و با چالش های حتی بزرگتر در رسیدن به آرمان های توسعه هزاره روبرو می گردند.

در پایان بان کی مون می گوید: در این روز بین المللی مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن اجازه دهید برای کمک به مردمی که در رنج اعتیاد به مواد مخدرهستند، همچنین کاهش مکان های خطرناک در این سیاره که در آنجا مواد افیونی تولید، قاچاق و مصرف می شود به یکدیگر ملحق شویم.