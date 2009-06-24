350 هکتار از عرصه‌ های ملی گیلان برای ایجاد مجتمعهای دامپروری اختصاص یافت

داود زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری نیز برای ایجاد مسکن مهر بیش از هشت هکتار، اجرای پروژه های پزشکی قانونی یک هکتار، احداث مجتمعهای خدمات بین راهی هفت هکتار و برای احداث بیمارستان تالش 3.5 هکتار از عرصه‌های ملی استان گیلان در حال واگذاری است.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از 200 هکتار از عرصه‌ های ملی استان که دارای شرایط و ضوابط بهره برداری معدنی بودند به سازمان صنایع و معادن معرفی و در حال حاضر نیز با کسب موافقت نامه‌ های اصولی آماده بهره برداری هستند.

معاون منابع طبیعی گیلان خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز امور اولیه مربوط به شناسایی 115 هکتار از عرصه‌ های ملی استان برای تامین مصالح اجرای طرحهای ملی و استانی مصوبات سفر هیئت دولت در گیلان مکان یابی و موافقتهای ابتدایی آن صادر شده است.

زارع با اشاره به برخی واگذاریها و مکان ‌یابی ‌های صورت گرفته در عرصه‌ های ملی استان به اجرای پروژه های مختلف، اظهار داشت: در سال گذشته بیش از 416 هکتار از عرصه‌ های ملی استان برای اجرای طرحهای کشاورزی، غیرکشاورزی، استعداد یابی و تعرفه شده است.

وی یادآورشد: همچنین پارسال بیش از 694 هکتار از عرصه ‌های ملی برای اجرای طرحهای صنعتی، 300 هکتار برای احداث مسکن اقشار کم درآمد (مسکن مهر) و یک هکتار نیز برای احداث سرویسهای بهداشتی در استان گیلان مکان یابی، استعداد یابی و تعرفه شده است.

استان گیلان بیش از یک میلیون و 17 هزار هکتار عرصه ملی دارد که این میزان بیش از 564 هزار هکتار جنگل، 267 هزار هکتار مرتع و بیش از 185 هزار هکتار مستحدثات و اراضی ساحلی است.