برخی ملی پوشان درحد مسابقات جهانی نیستند/ تجربه تلخ دیگر تکرار نمی شود

رضا مهماندوست که تیم تحت رهبری اش در مسابقات جهانی عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: به کار خودم و همکارانم در تیم ملی اعتماد دارم و معتقدم در جام جهانی از همه تیم ها برتر بودیم، ترکیه تیمی نبود که ما را شکست دهد و ما تنها به خود و اعتماد به نفس بیش از حد برخی تکواندوکاران باختیم.

وی ادامه داد: قهرمانی ما در باکو بستگی به یک امتیاز داشت ولی واقعیت این است که برخی ملی پوشان، مرد روزهای سخت نیستند و در حد یک تورنمنت یا نهایت قهرمانی آسیا هستند.

سرمربی تیم ملی در مورد برنامه های خود برای حضور در مسابقات جهانی دانمارک گفت: اردوی تیم ملی بعد از بازگشت تیم منتخب دانشجویان از رقابتهای یونیورسیاد آغاز خواهد شد و من برای این اردو عملکرد تکواندوکاران در رقابتهای قبلی را بررسی کرده و بهترین ها را به اردو دعوت خواهم کرد.

مهماندوست با تاکید بر اینکه دیگرهیچ تکواندوکارآسیب دیده ای به اردوی تیم ملی دعوت نخواهد شد اظهار داشت: مشکل بزرگی که در باکو گریبان تیم ما را گرفت همین آسیب دیدگی ها بود. به همین دلیل به همه نفرات اعلام کرده ام باید پس از بهبودی کامل به فکر حضور در اردوی تیم ملی باشند.

وی در پایان گفت: در اوزان اول ، دوم ، سوم و هشتم با مشکل مواجه هستیم. باید در این اوزان به فکر نفرات مورد نظر باشیم که امیدوارم از نتایج مسابقات جهانی دانشجویان بتوانیم برداشت خوبی داشته باشیم.

تیم ملی تکواندو کشورمان در مسابقات جهانی که اواسط خردادماه در باکو برگزار شد در فینال به ترکیه باخت و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.