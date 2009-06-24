600 واحد استیجاری خصوصی برای مسافران در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید منوچهری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در گرگان افزود: از این تعداد 15 فقره پرونده متقاضی صدور مجوز ارائه شده که از این تعداد هشت فقره دارای پرونده بهره برداری است.

وی اظهار داشت: در راستای شناسایی هر یک از اماکن اقامتی خصوصی و استیجاری پلاک شناسی در قسمت ورودی درب ساختمانی نصب می ‌شود و این پلاکها در ابعاد 20 در 30 سانتیمتر طراحی شده‌ و روی آنها نوع واحد، کد شناسایی واحد و آرم منازل شخصی و استیجاری درج شده است.

این مسئول گردشگری گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه برخی اماکن غیرمجاز، قدیمی و دارای نواقص بهداشتی و امنیتی است، همکاری مراجع قضایی و انتظامی و اداره نظارت بر اماکن عمومی جهت برخورد قانونی با افراد و اماکن غیرمجاز ضروری است.

منوچهری از جمله راهکارهای تقویت و گسترش منازل زیر نظر این طرح را در استان گلستان، پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح منازل استیجاری جهت رفع نواقص بهداشتی و امنیتی و تجهیز اماکن برشمرد.

وی بیان داشت: با توجه به اتمام زمان مجوز نصب کیوسکهای راهنمای مسافر، همکاری شهرداری جهت تمدید استقرار این کیوسکها به صورت سه ساله لازم است.

معاون گردشگری میراث فرهنگی گلستان، آموزش توجیهی صاحبان منازل استیجاری در خصوص نحوه برخورد با مشتری، اخذ امانات و بهداشت محیط، به کارگیری خودرو در مراکز اطلاع رسانی و رزرواسیون طرح منازل استیجاری جهت انتقال مسافر به منازل دارای پروانه بهره برداری، استقرار نیروهای امنیتی جهت حفاظت و ارائه سرویس به مسافران و ایجاد دفتر نمایندگی در روستای زیارت با اخذ تاییدیه دهیاری روستا و بازدید از منازل استیجاری از اقدامات شرکت مجری این طرح در استان اعلام کرد.

وی اضافه کرد: براساس شیوه ‌نامه اجرایی طرح ساماندهی اماکن اقامتی خصوصی و استیجاری بهره‌ بردار یا مدیر اجرایی طرح ملزم به داشتن کارت معاینه بهداشت، گواهی عدم اعتیاد، گواهی عدم سوپیشینه و گواهی صلاحیت فردی و انتظامی است، در ضمن بهره ‌برداری می‌ تواند یک نفر حائز شرایط را به عنوان مدیر معرفی و یا به طور شخصی مدیریت واحد را به عهده گیرد.

منوچهری تاکید کرد: پس از احراز شرایط متقاضی، مجوز بهره ‌برداری موقت برای فصول مورد نظر و حداکثر یک ‌ساله از سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان برای بهره ‌بردار واحد صادر و تصویر نسخه ‌ای از پروانه صادره به دفتر برنامه ‌ریزی و توسعه گردشگری داخلی سازمان میراث ‌فرهنگی ارسال می ‌شود که حداکثر مدت اعتبار پروانه یک سال است و در سه مقطع زمانی سه، شش و دوازده ماه صادر می ‌شود.

این مسئول افزود: مدیرعامل یا نمایندگان مجری طرح نیز ملزم به داشتن کارت شناسایی صادره از سوی سازمان میراث‌ فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان مربوط است، این کارتهای شناسایی به دو زبان فارسی و انگلیسی صادر می‌ شود و مشخصات فردی مدیرعامل از جمله نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسانامه، کد شناسایی، سمت و مدت اعتبار از مواردی است که روی آن درج می ‌شود.

معاون گردشگری میراث فرهنگی گلستان اعلام کرد: مجریان طرح مکلف هستند با امضای صاحبان مجاز امضا نسبت به صدور کارت شناسایی برای نمایندگان و کارکنان خود اقدام و تصویر نسخه ‌ای از کارتهای صادره را به سازمان استان ارسال کنند و تمامی کارکنان و عوامل اجرایی مجری طرح ملزم به استفاده از پوشش متحدالشکل و نصب کارت شناسی در زمان خدمت هستند.