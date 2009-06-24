اختصاص 33 میلیارد تومان به اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی

حمید زنده روح در گفتگو با مهر در خصوص یکپارچه سازی اراضی کشاورزی به منظور افزایش بهره وری در مزارع کشاورزی گفت: با اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، عملیات یکپارچه سازی انجام خواهد شد، به نحویکه خارج کردن قطعات از اشکال نامنظم وغیرهندسی به اشکال هندسی منظم و تعویض قطعات ماشین آلات بهره برداران سبب می شود تا تعداد قطعات به نسبت قابل ملاحظه ای کاهش یابد و زمینه برای افزایش ضریب مکانیزاسیون در قطعات بزرگتر فراهم شود.

مدیر کل دفتر تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی با اشاره به تصحیح مسیرکانالهای آبیاری و زهکشی همچنین احداث جاده دسترسی به منظورانجام عملیات یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بیان کرد: یکی از اجزای طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی اجرای عملیات یکپارچه سازی قطعات خرد کشاورزی و تبدیل آنها به یک تا دو قطعه است که این امر در نهایت با افزایش راندمان ماشین آلات کشاورزی همراه است.

وی عنوان کرد: در طرح یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در حقیقت زمین برای انجام عملیات کاشت، داشت و برداشت به صورت مکانیزه آماده می شود.

زنده روح با بیان اینکه شرکتهای مجری اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی قدرت جذب اعتبارات را تا 100 درصد داراهستند افزود: در سالجاری پیشنهاد تخصیص اعتباری به مبلغ 64 میلیارد تومان برای اجرای عملیات تجهیز و نوسازی اراضی ارایه شد و پیش بینی می شود ازاین رقم حدود 33 میلیارد تومان اختصاص یابد.