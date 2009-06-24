تیم فوتسال امید ایران تقویت می شود / به کار " ژوراندیرو " اعتقاد دارم

عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: ما در ابتدا باید بینیم تیم فوتسال امید ایران با چه اهدافی به مسابقات و تورنمنت‌های دوستانه اعزام می شود و پس از آن انتظار کسب نتیجه و درخشش از این تیم را داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه "هدفگذاری کمیته فوتسال برای تیم امید ایران همانند تیم ملی بزرگسالان است"، ادامه داد: تیم بزرگسالان ایران هم تا پیش از آنکه به ثبات فعلی برسد، برخی مسابقات دوستانه خود را با شکست پشت سرگذاشت. ما از این شکست‌ها ناامید نشدیم و اجازه دادیم تا این تیم در دیدارهای دوستانه دیگر توانایی‌های خود را بسنجد، نقاط ضعفش را بشناسد و اعتمادبنفس پیدا کند. نتیجه همین اعتماد موفقیت در مسابقات جام جهانی و پیکارهای آسیایی بود.

رئیس کمیته فوتسال خاطرنشان کرد: بدون شک تیم امید هم ضعف‌هایی دارد که تا پیش از اعزام به مسابقات ویتنام ترمیم خواهد شد. دو تا سه بازیکن تاثیرگذار تیم امید هم اکنون در اردوهای آماده سازی تیم بزرگسالان هستند که تا پیش از اعزام به بازیهای داخل سالن آسیا به ترکیب این تیم اضافه خواهند شد.

"آیا کادر فنی تیم فوتسال امید ایران هم تقویت می شود؟"، ترابیان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، گفت: کادر فنی تیم فوتسال ایران یکی از بهترین گروه‌هایی است که می تواند تیم ایران را هدایت کند. من به کار ژوراندیرو برزیلی و دستیارانش اعتماد و اعتقاد دارد. همین ژوراندیرو در بازهای داخل سالن آسیا 2007 که در ماکائو برگزار شد، تیم ایران را قهرمان کرد و این توانایی را دارد که عنوان قهرمانی این تیم را تکرار کند.

وی در خصوص برنامه‌های آماده سازی تیم فوتسال امید ایران تا پیش از حضور در پیکارهای آسیایی گفت: این تیم در شهریورماه به همراه تیم‌های ملی برزیل، هلند و ایران در تورنمنت چهارجانبه اصفهان شرکت می کند. همچنین تا پیش از اعزام به ویتنام دیدارهای تدارکاتی مقابل تیم ملی تایلند خواهد داشت که دیدارها نیز در تهران برگزار می شود.

تیم فوتسال امید ایران در تورنمنت چهارجانبه چین پس از تیم‌های ملی هلند و ژاپن عنوان سوم را بدست آورد.