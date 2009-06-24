180 دستگاه ماشین نشاء کار در گیلان به فروش رفت

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه دائمی ماشین آلات و ادوات و نهاده های کشاورزی گیلان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با مشارکت بیش از 50 شرکت داخلی در رشت برپاست.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه انواع ماشین آلات کشاورزی شامل ماشین نشاء کار، خرمنکوب، کمباین، سمپاش، ماشین دروگر، بیل مکانیکی، موتور، پمپ آب، سم و نهادههای کشاورزی به معرض نمایش و خرید و فروش قرار گرفته است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان گیلان این نمایشگاه را مرکز تجمع انواع ماشین آلات تخصصی در زمینه تولید برنج معرفی و فراهم کردن انواع ادوات کشاورزی بطور انبوه در این مرکز را موجب از بین رفتن دو مشکل عمده کشاورزی منطقه در امر تولید برنج (نشاء و برداشت) و کاهش 40 درصدی هزینه تولید دانست.

بینادی با اعلام اینکه ماشین آلات کشاورزی در افزایش محصولات تولیدی نقش اساسی دارند، افزود: میزان استفاده کشاورزان از فناوریها و ماشین آلات نوین می‌تواند زمینه ساز خودکفایی در تولید همه محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور شود.

وی بیان داشت: به ‌رغم اینکه به کارگیری ماشین آلات کشاورزی می‌ تواند یکی از راه های جبران کاهش نیروی انسانی در مزارع و افزایش درآمد باشد متاسفانه هنوز نقش ماشین در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت برنج و دیگر محصولات کشاورزی در گیلان بسیار ناچیز است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان در ادامه مدیریت در بخش کشاورزی را مدیریتی فرابخشی دانست و یادآور شد: برای توسعه بخش کشاورزی باید بخشهای صنعت، فناوری، تحقیقات و دانش علمی روز نیز در کنار فعالیتهای اجرایی خاص این بخش توسعه یابد.