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۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۲۸

طی سال گذشته؛

180 دستگاه ماشین نشاء کار در گیلان به فروش رفت

180 دستگاه ماشین نشاء کار در گیلان به فروش رفت

رشت - خبرگزاری مهر: معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان از فروش بیش از 180 دستگاه ماشین نشاء کار از نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی استان در سال گذشته خبر داد.

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه دائمی ماشین آلات و ادوات و نهاده های کشاورزی گیلان توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با مشارکت بیش از 50 شرکت داخلی در رشت برپاست.

وی عنوان کرد: در این نمایشگاه انواع ماشین آلات کشاورزی شامل ماشین نشاء کار، خرمنکوب، کمباین، سمپاش، ماشین دروگر، بیل مکانیکی، موتور، پمپ آب، سم و نهادههای کشاورزی به معرض نمایش و خرید و فروش قرار گرفته است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان گیلان این نمایشگاه را مرکز تجمع انواع ماشین آلات تخصصی در زمینه تولید برنج معرفی و فراهم کردن انواع ادوات کشاورزی بطور انبوه در این مرکز را موجب از بین رفتن دو مشکل عمده کشاورزی منطقه در امر تولید برنج (نشاء و برداشت) و کاهش 40 درصدی هزینه تولید دانست.

بینادی با اعلام اینکه ماشین آلات کشاورزی در افزایش محصولات تولیدی نقش اساسی دارند، افزود: میزان استفاده کشاورزان از فناوریها و ماشین آلات نوین می‌تواند زمینه ساز خودکفایی در تولید همه محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور شود.

وی بیان داشت: به ‌رغم اینکه به کارگیری ماشین آلات کشاورزی می‌ تواند یکی از راه های جبران کاهش نیروی انسانی در مزارع و افزایش درآمد باشد متاسفانه هنوز نقش ماشین در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت برنج و دیگر محصولات کشاورزی در گیلان بسیار ناچیز است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان در ادامه مدیریت در بخش کشاورزی را مدیریتی فرابخشی دانست و یادآور شد: برای توسعه بخش کشاورزی باید بخشهای صنعت، فناوری، تحقیقات و دانش علمی روز نیز در کنار فعالیتهای اجرایی خاص این بخش توسعه یابد.

کد مطلب 901582

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