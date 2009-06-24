مقصد علی کریمی پس از خداحافظی از تیم ملی/ استیل آذین یا الاهلی

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی که روز سه شنبه خبر خداحافظی رسمی اش از تیم ملی را اعلام کرد اعلام کرده تا روز شنبه هفته پیش رو منتظر تماس مسئولان باشگاه پرسپولیس خواهد ماند.

از سوی دیگر او از دو تیم استیل آذین تهران و الاهلی امارات پیشنهادات خوبی دریافت کرده است و به نظر می رسد با توجه به اختلافاتی که در طول فصل گذشته با عباس انصاریفرد داشت شانس ماندنش در پرسپولیس کم است.

البته به این اتفاقات باید رابطه خوب کریمی با حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین را هم اضافه کرد که صحبت هایی برای پیوستن این هافبک تکنیکی به استیل آذین صورت داده اند. ضمن اینکه مسئولان باشگاه الاهلی نیز از مدتها پیش اعلام کرده اند حاضر به هر قیمتی شده علی کریمی را دوباره به این تیم ببرند.

به نظر می رسد با شرایط موجود هافبک تکنیکی فوتبال کشورمان تا هفته آینده تیم جدیدش را از بین دو تیم استیل آذین و الاهلی انتخاب خواهد کرد. البته اگر انصاریفرد بخواهد کریمی در پرسپولیس خواهد ماند.