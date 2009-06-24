انصاریفرد همچنان دنبال تاپ مولر / احتمال عقد قرارداد با 950 هزار دلار

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برگزاری جلسه هیئت مدیره پرسپولیس و تاکید اعضا بر عقد قرارداد با تاپ مولر عباس انصاریفرد ماموریت یافت با وجود پیشنهاد یک میلیون و 200 هزار یورویی این مربی، مذاکرات را با وی ادامه دهد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز سه شنبه نیز از طریق مدیربرنامه های مولر پیگیریهای لازم را انجام داد و تلاش کرد تا نظر مولر را برای عقد قراردادی 950 هزار دلاری با سرخپوشان جلب کند.

مذاکرات در این زمینه ادامه دارد و در صورتیکه انصاریفرد موفق به تغییر دادن نظر تاپ مولر شود، این مربی اوایل هفته آینده برای عقد قرارداد نهایی به تهران سفر خواهد کرد.

لوکا پرزوویچ دیگر گزینه مربیگری تیم فوتبال پرسپولیس برای فصل آینده است که پیشنهادی 450 هزار دلاری داده است که البته گفته می شود او هم پیشنهادش را افزایش داده و حالا خواهان 550 هزار دلار برای حضور در تهران است.