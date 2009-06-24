800 هزار تن گندم در آذربایجان غربی برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوکان، علی عبدالله زاده صبح چهار شنبه در آئین هفته جهاد کشاورزی در بوکان افزود: این میزان برداشت از مجموع 411 هزار هکتار گندم آبی و دیم کشت شده در سطح استان انجام می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال هیچگونه مشکلی در خصوص ذخیره سازی گندم نخواهیم داشت، اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت ذخیره سازی فضای روباز و بسته گندم در استان 500 هزار تن است که با اتمام 210 هزار تن فضای ذخیره سازی در حال احداث، این ظرفیت به 710 هزار تن خواهد رسید.

عبدالله زاده خاطرنشان کرد: تمامی مراکز خرید گندم نیز ساماندهی شده اند و کار خرید از ابتدای هفته آینده شروع می شود.

وی عامل اصلی افزایش کشت گندم را بارش های مطلوب باران در استان ذکر کرد و تاکید کرد: با وجود افزایش سطح زیر کشت گندم آبی، در خصوص گندم دیم با کاهش مواجه هستیم و بیش از 100 هزار تن خسارت در این زمینه به مزارع گندم دیم وارد شده است.

عبدالله زاده، میزان کشت جو را نیز بیش از 28 هزار هکتار در استان اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود از این میزان، بیش از 48 هزار تن محصول برداشت شود.