دوتار نوازی نورمحمد درپور در همدان

نورمحمد درپور ضمن اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت : در این کنسرت من به صورت تکنوازی برخی از مقامات موسیقایی تربت جام را اجرا خواهم کرد. موسیقی تربت جام از اصیل ترین فرهنگ های موسیقایی ایرانی است که بر اساس فرهنگ ایرانی عرفانی شکل گرفته و از نغمه ها و الحان منحصر به فردی برخوردار است و دوتارنوازی آن در جهان جایگاه ویژه ای دارد.

این دوتار نواز برجسته در ادامه افزود: در جشن آواهای باستانی قرار است همراه با دوتار تربت جام بخشی از موسیقی کهن این منطقه را برای مخاطبان اجرا کنم. از آنجا که موسیقی تربت جام بیشتر موسیقی عرفانی است و بخش های مختلفی مانند منقبت خوانی و منظومه خوانی دارد سعی من بر این است تا به صورت بداهه و متناسب با فضای موجود قطعاتی از آن را ضمن اجرا بیشتر معرفی کنم.

یاد آور می شود اولین جشن آواهای باستانی 9 تا 12 تیرماه سال جاری در گنج نامه همدان برگزار خواهد شد که در جریان آن گروه ها و چهره های مطرح موسیقی مقامی ایران مانند نورمحمد درپور از تربت جام ، فرج علیپور از لرستان، گروه لیان به سرپرستی محسن شریفیان، گروه مهرگان از کرمانشاه،عاشیق حسن اسکندری از آذربایجان شرقی و گروه حاوا از ایل قشقایی به سرپرستی پروین بهمنی برنامه هایی را اجرا می کنند.