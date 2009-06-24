تقدیر از سه ستاره سینما در جشنواره فیلم کارلووی واری

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد مالکوویچ بازیگر آمریکایی و هوپر بازیگر فرانسوی دو گوی بلورین افتخاری از سازمان‌دهندگان جشنواره کارلووی واری می‌گیرند و به باندارس اسپانیایی هم یک جایزه ریاست جمهوری اهدا می‌شود. جشنواره امسال از سوم تا یازدهم ژوئیه در شهر زیبای کارلووی واری در غرب جمهوری چک برپا خواهد بود.

بازیگر 56 ساله آمریکایی قرار است برای نمایش نخستین تجربه کارگردانی خود "رقصنده در طبقه بالا" محصول سال 2002 و مستند جدید "کدام راه به خانه می‌رود" به کارگردانی ربه‌کا کامیسا در جشنواره امسال کارلووی واری حضور داشته باشد. امسال از یان اسوانکمایر انیماتور اهل چک، آلن رودلف نویسنده و فیلمساز آمریکایی و پاتریس شرو فرانسوی نیز تقدیر می‌شود.

در چهل و چهارمین جشنواره فیلم کارلووی واری بیش از 800 تهیه‌کننده، خریدار و فروشنده فیلم، پخش‌کننده و فیلمساز گرد هم می‌آیند و در بخش مسابقه آن 19 فیلم با نخستین نمایش جهانی خود حضور خواهند داشت. پارسال بیش از 145 هزار نفر از این جشنواره و فیلم‌های آن استقبال کردند.

نمایش فیلم‌های "شیر اندوه" برنده خرس طلایی جشنواره برلین، "کشتی‌گیر" برنده شیر طلایی جشنواره ونیز و "مسیر پارک" برنده یوزپلنگ طلایی جشنواره لوکارنو از دیگر برنامه‌های کارلووی واری است که 11 تا 20 تیر برگزار می‌شود و مهمترین جشنواره اروپای مرکزی و شرقی است.