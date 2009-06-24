سخن گفتن نتانیاهو از کشور فلسطینی تنها یک فریبکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی چاپ لندن، احمد الطیبی که رئیس فراکسیون تغییر اعراب در کنیست نیز هست، با اعلام این مطلب در برابر نمایندگان پارلمان رژیم صهیونیستی از محدودیت های کابینه نتانیاهو در سختگیری بر فعالیت های احزاب مخالف نیز انتقاد کرد.

وی افزود: نتانیاهو حتی رغبتی به گفتن عبارت "کشور فلسطینی" ندارد و هنگامی که این عبارت از دهانش خارج می شود به کسی می ماند که در حال کشیدن دندان خود است.

نایب رئیس کنیست با اشاره به سخنان نتانیاهو در این زمینه که کشور فلسطینی باید بدون داشتن هرگونه سلاحی تشکیل شود، افزود: این سخنان تنها برای فریب دولت آمریکا زده می شود.

وی افزود: چه کسی باور می کند یک راستگرای افراطی ناگهان این چنین تغییر موضع دهد؟ چگونه است که به یکباره سفید به سیاه تبدیل می شود؟