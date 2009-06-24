به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کارخانه با اشاره به پیروزی تیم والیبال پیکان مقابل العربی قطر در مرحله نیمهنهایی رقابتهای باشگاههای آسیا گفت: همه دست به دست هم دادیم تا در یک روز استثنایی فعل خواستن را به خوبی صرف کرده و به آنچه میخواهیم دست یابیم. در این دیدار بازیکنان پیکان به خوبی از امتیازات منفی حریف بهره بردند.
وی با اشاره به بازی خوب شاگردانش در دیدار مرحله نیمهنهایی یادآور شد: امیر حسینی نشان داد که هنوز هم تاکتیک پذیرترین پاسور ایران است. محمد ترکاشوند و علیرضا نادی با تجربههایی که دارند در کنار بازیکنانی نظیر محمدمحمدکاظم، فرهاد نظری افشار و محمد موسوی عراقی پرانرژی ترکیب خوبی را برای پیکان شکل دادند. انصافا فرهاد ظریف هم در دریافتهای اول بینظیر کار کرد.
سرمربی تیم والیبال پیکان با تاکید بر اینکه هرگز اجازه ندادیم بازیکنان از تفکر قهرمانی دور شوند تصریح کرد: حریف قطری را خیلی خوب آنالیز کرده بودیم. اما مهمتر از همه این بود که به لحاظ روانی اجازه ندادیم تفکر قهرمانی بازیکنان به خاطر نام حریف کمرنگ شود. باید قهرمان شویم تا مزد زحمات خود را بگیریم. ما با قهرمانی به ایران باز میگردیم.
تیم والیبال پیکان برای کسب عنوان قهرمانی جام باشگاههای آسیا امشب (چهارشنبه شب) در دبی به مصاف تیم الهلال عربستان خواهد رفت.
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